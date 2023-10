Valeria Burgos conquista con su participación en 'Minas de pasión'

La actriz Valeria Burgos tiene una participación especial en la telenovela "Minas de pasión", donde además interpreta uno de los temas musicales de esta producción, que se transmite por el canal de Las Estrellas a las 18:30 horas.

En la telenovela “Minas de Pasión”, producida por Pedro Ortiz, la talentosa actriz da vida a María José en su etapa de 20 años, siendo la pareja juvenil de la historia junto al actor Edward Castillo.

Te puede interesar: Inés Gaviria enamora con su sencillo 'Yo te imaginé'

En la historia, el personaje de María José comienza desde chiquita, ella es hija de Ignacio Villamizar (César Evora) dueño de la mina. Su padre deja su educación a cargo de Roberta (Anette Michel) quien todo el tiempo la manda a un internado en el extranjero porque la quiere fuera de la operación familiar e incluso separarla de ellos. Sin embargo, a los 20 años, María José regresa, especialmente por el amor de Gael (Edward Castillo), y porque se lleva muy bien con la familia de él, encontrando el calor y amor de una familia, ya que ha quedado huérfana.

"Marijo es una niña muy dulce, temerosa, que ha vivido mucho maltrato por parte de Roberta y solitaria hasta que encuentra una familia junto a la de Gael, y ahora regresa revolucionada", expresó Valeria Burgos.

Asimismo, compartió que interpretar a María José, ha sido una muy buena experiencia en su carrera como actriz. Además, por el hecho de cantar un tema musical en la telenovela.

"Marijo es una niña, que lo tiene todo, pero a pesar de eso en realidad no tiene nada. Ha sido una experiencia bien padre porque cada día me enfrento con un reto nuevo, y esta evolución del personaje me gusta mucho porque cada vez hay escenas más complicadas y como actriz eso se disfruta mucho".

Y continuó diciendo que, "Estoy encantada de interpretar el tema de amor entre Marijo y Gael junto a mi compañero Edward Castillo, de plasmar estos momentos de amor y desamor, con esta canción que está padrísima y le ha gustado al público".

Valeria Burgos comenta que desde siempre tuvo el sueño de ser actriz, pero fue hasta los 18 años, cuando decidió hacer su sueño realidad y cumplir sus metas.

"Siempre quise estudiar en el CEA de Televisa y fue algo que Dios me concedió, entré a la escuela a los 18 años, cursé la carrera tres años y cuando me gradué empecé a hacer casting, y mi primera oportunidad grande fue en Disney en la serie 'El Repatriado', que fue un parteaguas en mi carrera".

A lo largo de su carrera, Valeria ha interpretado diversos personajes en importantes series como "Donde hubo fuego", "Bocetos", "El galán", "Decisiones" y "Rebelión en la oficina", proyectos para diversas plataformas digitales.

Gossip Strike That Hell prepara la tercera edición del festival Band Wars

"Es muy divertido ser otra persona, enfrentar sus problemas y darle vida a personajes tan diversos con caracteres y matices distintos. Como actriz, me ha permitido conocerme a mí misma a través de esto, es realmente una adicción actuar".

➡️ ¿Ya recibes las noticias en WhatsApp? ¡ES GRATIS!

Finalmente, la actriz destacó que le encantaría realizar un papel protagónico y también un papel de antagonista que sea muy mala, esas son sus próximas metas profesionales.

Conéct@te:

Instagram: @soyvaleriaburgos