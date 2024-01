Mxgnolix presenta tributo a Pxndx en el Foro Pit

El próximo 3 de febrero a las 20:30 horas, la agrupación Mxgnolix presentará el concierto Tributo a Pxndx en el Foro Multidisciplinario The Pit. Acceso a mayores de 18 años.

Este concierto que originalmente estaba programado para noviembre de 2023, y fue pospuesto, finalmente se realizará, para deleitar al público fanático de la extinta agrupación regiomontana Pxndx, que tuvo gran popularidad y auge en la industria musical durante la primera década de los dos mil.

¿Cuánto cuestan los boletos?

Los costos de los boletos para disfrutar del Tributo a Pxndx en el emblemático Foro The Pit, son los siguientes:

Preventa : 120 pesos

: 120 pesos Taquilla el día del evento: 150 pesos

Para adquirir tus entradas, ingresa a la página web de Wegow a través de este enlace.

No te pierdas la oportunidad de disfrutar los éxitos: "Los malaventurados no lloran", "Narcisista por excelencia", "Cita en el quirófano", "Disculpa los malos pensamientos", "Solo a terceros", "Romance en Re sostenido", "Nuestra aflicción", "Cuando no es cómo debería ser", "Muñeca", "3+1", "Hola!", "Si supieras" y "Corazón de un cuento roto".

Sobre la banda Mxgnolix

Mxgnolix es una banda mexicana integrada por Chopan D. Lara (vocalista), Chuck Murday (guitarra), David Garnica (batería), Alex Deville (guitarra), Yered (bajo). Y es una agrupación considerada como el mejor tributo a Pxndx, por su originalidad en el escenario y por transmitir la esencia que caracterizó a la agrupación punk rock liderada por José Madero.

Previo a la presentación de Mxgnolix se presentarán el grupo Los Velts y el cantante Prado, como invitados especiales.

La banda Mxgnolix durante un concierto en vivo. / Cortesía | Facebook: Mxgnolix Mx

¿Qué paso con Pxndx?

Pxndx fue una agrupación formada en 1996 por José Madero (voz y guitarra rítmica), Arturo Arredondo (guitarra), Ricardo Treviño (bajo) y Jorge Vázquez "Kross" (batería), que cosechó grandes éxitos musicales y ganó un gran número de seguidores en México, Estados Unidos y gran parte de Latinoamérica, siendo una banda icónica de la subcultura Emo, especialmente por sus letras crudas y nostálgicas en sus álbumes "Para ti con desprecio" (2005), "Amantes sunt Amentes" (2006) y "Sinfonía Soledad" (2007).

Después de casi 20 años de trayectoria, a finales de 2015 la agrupación anunció que tomaría un descanso indefinido luego de ofrecer una pequeña gira de despedida llamada "Hasta el final" la cual culminó con su último concierto el 28 de febrero de 2016, en la Arena Ciudad de México.

El tributo a la banda regiomontana Pxndx se realizará el próximo 3 de febrero. / Cortesía | Facebook: Mxgnolix Mx

