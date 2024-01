The Wigs! El mejor tributo a The Beatles llega a Cuernavaca

El próximo 17 de febrero llegará a Cuernavaca "All Together Now, From early Days To Solo Years", interpretado magistralmente por el mejor Tributo a The Beatles en México: The Wigs! Los boletos ya están a la venta.

Este espectáculo en vivo, que está dando vueltas por diversas partes de la República Mexicana, llegará a la Ciudad de la Eterna Primavera, para deleitar al público, con un show único en el que por primera vez y en una sola noche, reviven los éxitos más grandes de la legendaria banda The Beatles.

El repertorio musical de The Beatles es muy amplio, y muy conocido por el público alrededor del mundo, pues definitivamente la banda se consolidó como una de las mejores de la historia.

Los costos de los boletos para el espectáculo "All Together Now, From early Days To Solo Years", interpretado por The Wigs en el Teatro Ocampo son los siguientes:

- VIP: 600 pesos

- Oro: 500 pesos

- Plata: 380 pesos

*Los precios ya incluyen cargo por servicio.

Para adquirir tus boletos, ingresa a la página web de Arema Mx en el siguiente enlace: https://arema.mx/e/11270 y la taquilla del Teatro Ocampo de miércoles a domingo de 09:00 a 17:00 horas.

Desde sus primeros años hasta las canciones que consagraron las carreras como solistas de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr, interpretados de una forma única y especial por el mejor Tributo a The Beatles en México: The Wigs!

En la imagen la banda The Wigs en un concierto tributo a la banda The Beatles

Los integrantes de The Wigs! generan una experiencia única, ya que incluso visten trajes y ropa de la época, para darle un mayor realismo.

Cabe destacar que The Wigs son los representantes de México en Liverpool, Inglaterra en 2014 y 2020, ya que han sido seleccionados en la prestigiosa “Beatleweek” celebrada en Liverpool, Inglaterra, donde han tenido la oportunidad de tocar en el mítico The Cavern Club.

También, han ofrecido conciertos masivos en lugares emblemáticos como el Zócalo de la Ciudad de México y el Monumento a la Revolución. Su trayectoria incluye presentaciones en teatros y foros en toda la República Mexicana, así como apariciones en programas de televisión, radio y conciertos en línea.

No te pierdas la oportunidad de escuchar y disfrutar en vivo de los grandes éxitos de The Beatles como "Yesterday", "Let it be", "Here comes the sun", "All my loving", "Help!", "Hey Jude", "Don't let me down" y "All you need is love", entre muchos más.

