Tania Niebla se integra a "Mujeres extraordinarias"

Después de la gran aventura que experimentó en el reality show "Survivor", la actriz Tania Niebla, vuelve al teatro con la puesta en escena "Mujeres extraordinarias", donde vivió un nuevo desafío al tener que aprender sobre la danza. Esta obra presentará una función el 4 de diciembre a las 19:00 y 21:00 horas en el Instituto Helénico de la Ciudad de México.

En "Mujeres Extraordinarias", bajo la dirección de Itari Marta y la dramaturgia de Karina Ávalos, conoceremos a Julia, quien enredada en un torbellino de emociones tras la pérdida de su abuela, lucha contra el tiempo para materializar su sueño. Así, caminará entre recuerdos, telas, nostalgia, moda, danza, mujeres y fuerza.

A través de un performance de teatro-danza conoceremos a las mujeres Extraordinarias que inspiran a Julia por medio de su abuela y que nos servirán de estandarte para romper nuestras creencias limitantes, seamos parte de una humanidad Extraordinaria.

"Fue una invitación por parte de la productora Armonía Itinerante, con la que ya había trabajado anteriormente el año pasado en una puesta en escena que se llamó 'Loba'. Este proyecto lo estuvieron trabajando desde mayo, mientras yo estuve en 'Survivor' y con puras bailarinas, pero les interesaba mucho una parte narrativa. Regreso de 'Survivor' y tenía muchas ganas de volver al teatro y me uní a este proyecto, que surge de la necesidad de contar un poco sobre estas mujeres como Marilyn Monroe, Amy Winehouse y Chavela Vargas que no fueron entendidas en su tiempo, que fueron controversiales por una u otra razón, pero al mismo tiempo que dejaron huella en el ámbito profesional que se desempeñaron", expresó Tania Niebla.

Uno de los objetivos principales de "Mujeres extraordinarias" es recordar de una u otra manera, a esas mujeres que son parte de nuestra cultura pop y con las que muchas nos podemos identificar.

"Lo interesante de este proyecto es que nace desde el corazón, y siempre va evolucionando, y busca dejar importante en el espectador".

La actriz menciona que este proyecto significó un nuevo desafío en su carrera pues es la primera vez que incursiona en la danza.

"A los bailarines y a la danza les tengo mucho respeto, acercarme a estos lenguajes fue un reto, pero me encanta, fue aventarme, me costó más la adaptación de manera personal que de manera artística, pero definitivamente lo he disfrutado muchísimo".

Niebla agradece cada uno de los proyectos que han sido parte de su carrera profesional, pues sin duda, cada personaje le ha dado muchas satisfacciones, sin embargo, "Survivor" le permitió mostrarse tal y cómo es.

"Me ayudó a regresar a mi centro, un proyecto tan padre, tan lleno de vida y como mujer el tener una voz dentro de este proyecto fue reencontrarme con la voz artística que tengo. Además, fue una gran ventana, y agradezco muchísimo que la gente me conozca como soy, detrás de mis proyectos sólo me conocían a través de personajes, pero ahí pude mostrarme cómo soy, no hay ficción".

Y definitivamente ante este nuevo reto artístico en la obra "Mujeres extraordinarias", aquella gran experiencia le ayudó bastante.

"Adaptarme a Julia fue algo muy refrescante además de que está rompiendo estereotipos, también está pasando por la muerte de su abuela, a mí se murió mi abuela mientras estaba en 'Survivor' y pues al igual que muchos mexicanos por esta circunstancia, me ha tocado pasar por estas situaciones, entonces fue realmente abrazarlo y crear desde el dolor algo muy bonito que florezca, sobre todo pasando por estas mujeres extraordinarias".

La obra se estrenó el pasado 6 de octubre, y ahora volverá a presentar una función más, para deleite del público.

"Para mí siempre regresar a las tablas es algo maravilloso, siempre procuro regresar al teatro al menos una vez al año, afortunadamente este año he tenido varios proyectos y probablemente el 2022 esté muy lleno de teatro y nuevos proyectos".

Los boletos para la obra "Mujeres extraordinarias" ya están a la venta a través de la plataforma de Boletópolis.

