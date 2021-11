Emoé de la Parra le dice adiós a Doña Pura

La gran actriz Emoé de la Parra se despidió del personaje de Doña Pura en la telenovela "Contigo Sí", el cual significó un reto en su carrera y que le dejó grandes satisfacciones, pues sin duda, retrató perfectamente la actitud, amor y cariño de una abuela o madre mexicana.

“Fue delicioso hacer e interpretar a esta señora, le tengo mucho cariño, la traigo muy dentro, ella se quedó con parte de mi experiencia y se dio ese intercambio entre los actores y los personajes que nos deja marcados a los actores y queda retratado en nuestra vida profesional”, expresó Emoé de la Parra.

En la trama, Doña Pura era dueña de la vecindad, abuela de Pablo (Lalo Palacios) y de Abel (Carlos Speitzer); una mujer chapada a la antigua, con valores, de una sola pieza. Devota de San Benito (el de las causas imposibles). Una figura de autoridad para la gente de la vecindad y una mujer de gran corazón. A pesar de aparentar tener un duro carácter era más buena que el pan, pero una de las características que marcó su personaje fue que siempre les aventaba la chancla a sus nietos para reprenderlos, diciéndoles: “Ahí va la chancla voladora”.

“Es una mujer que ha tenido experiencias muy fuertes desde pequeña, con una vida muy pesada y eso hizo que tenga un alma muy firme, pero también ello se debe a que en el fondo tiene una enorme capacidad de ternura, y una gran necesidad de amar. Tuvo la fortuna de que si llega a amar, tiene un marido y dos hijos, que desaparecen pero le quedan dos nietos adorables, Pablo y Abel con los que se compensan todas las carencias que tuvo en su vida. Entonces es una mujer que tiene muy firme lo que se debe hacer y lo que no, que la rectitud es lo más importante y aunque es muy religiosa no es una mujer persignada, y además se caracterizó por su humor muy hermoso que sale como pequeños brillos en el personaje”.

La actriz, nos cuenta que el proceso de construcción del personaje fue un verdadero reto para ella, pues nunca imaginó que sería elegida para interpretar un papel así, sin embargo, disfrutó al máximo este gran desafío que le ha dejado gratas enseñanzas.

“Mi intención era pulir esas pequeñas ventanas de humor para que brillaran y se dejaran sentir en el momento ideal. La preparación no fue fácil para empezar, siempre me había imaginado que para un personaje así, prejuicios míos por supuesto, buscarían a alguien con otro genotipo, no con ojos de color y me extrañó mucho que me llamaran, pero dije es un reto maravilloso porque justamente entre más alejado es, más trabajo hay que hacer y más rico es el personaje”.

Asimismo, agregó, “Me puse a ver películas del cine de oro mexicano, buscando personajes por el estilo y encontré algunos modelos no para imitarlos, pero si para darme una idea y así buscar las emociones que le correspondían a Doña Pura para hacerlas mías y proponer el personaje. Mi intención, así como la de los escritores y de la producción era retratar a una mamá o abuela mexicana y creo haber satisfecho eso”.

La actriz cuenta con una amplia carrera de más de 40 años de trayectoria, tiempo en el que ha compartido con el público un sinfín de personajes en teatro y televisión. Asimismo, ha obtenido varios premios por su gran desempeño y talento.

En la telenovela, Doña Pura se ha despedido de sus nietos y amigos dejando este plano terrenal, y una gran huella entre el público, pues a través de las redes sociales de la telenovela, manifestaron lo mucho que les gustó el personaje y que sin duda la extrañarán.

“La historia toma rumbos muy diversos, tiene escondidos muchos tesoritos y mientras los descubren van a gozar mucho la trama y también a llorar por supuesto, así como la vida misma. Espero que no se la pierdan de lunes a viernes a las 16:30 horas y que la disfruten mucho”.

Por el momento, la actriz no tiene ningún otro proyecto próximo, pero espera dar a conocer algo nuevo para seguir disfrutando de su talento y gran carisma más adelante.





➡️ Recibe GRATIS la información relevante en tu correo a través de nuestro Newsletter









Local Suscríbete Promo Fresno Cuernavaca