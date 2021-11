Estepario, una joya de la cinematografía

El cineasta José Alfredo Montes Morales presenta su primer cortometraje "Estepario" donde se desempeña como guionista, productor y director. Con esta producción cinematográfica ha participado en distintos festivales nacionales e internacionales, y recientemente ganó el premio a "Mejor Cortometraje de Ficción" en la séptima edición del Festival Miradas Locales en el Estado de México.

El cortometraje participó como local del Estado de México, ya que terminó de escribirse allá y fue filmado en la Ciudad de México, sin embargo, la idea e historia nace en Morelos, pues el cineasta lleva su vida entre Morelos, Ciudad de México y Estado de México por cuestiones laborales.

“Estepario” cuenta la historia de Ernesto, un profesor de biología que atraviesa un momento difícil en su matrimonio y su vida, ya que sufre las consecuencias de la enfermedad crónica degenerativa que padece su esposa Angélica. De forma paralela, una joven llamada Romina, ex alumna de Ernesto, lo busca e insiste en mantener una relación con él. Una historia que muestra el desgaste, el sufrimiento y sobre todo la transformación física y psicológica, no sólo de quien padece la enfermedad, sino también de aquellos que la combaten, cuidando de sus seres queridos.

“El dilema de Ernesto es principalmente moral el cual afecta severamente su identidad, ya que la situación por la que atraviesa lo empuja a comportarse de un modo distinto, contra su ideología, sus promesas, su razón y su antiguo ser. Sufre su presente y trata de combatirlo. Por un lado quisiera abandonar todo, huir, renovar su vida para sentirse amado y deseado sexualmente, pero por otro quiere estar con Angélica. Disyuntiva en la que intento involucrar al espectador”, expresó José Alfredo Montes Morales.

La idea de contar esta historia surgió de manera orgánica, sin ser algo rebuscado, José Alfredo Montes Morales simplemente decidió compartir procesos y momentos fundamentales en su vida.

“Es una historia que no me propuse buscar, se me reveló, era parte de mi propia vida y buscaba trascender con todo y mi ignorancia. No sé exactamente cómo surgió, de lo que estoy plenamente seguro es que se compone de dos momentos de mi vida que me marcaron, uno de ellos fue la enfermedad de mi abuela, a la cual apoyé en su cuidado durante mi adolescencia, y por varios años, hasta que falleció. El otro momento se debe a una relación amorosa de diez años, de los cuáles tres fueron un tormento que no me resignaba a terminar. El reflexionar sobre estas dos situaciones, me llevó a encontrar varios aspectos en común que se mezclaron en ‘Estepario’ inconscientemente, la añoranza por lo perdido, el sentimiento de frustración al no poder cambiar el presente, el deseo de libertad tras una esclavitud simbólica, la esperanza como adicción que nos regresa a vivir las pesadillas, la culpa por creer que podemos hacer mejor las cosas, la soledad y el deseo de ser querido”.

En el cortometraje podemos ver las actuaciones de Francisco de la Reguera (Ernesto) Sandra Quiroz y Paulina Cornejo (Romina), quienes son los que nos muestran esta importante historia, sin embargo, el director, productor y guionista, nos habla de la importancia de ciertos elementos en la trama, que le dan un toque fundamental a la historia.

“Para mí la casa de Ernesto y Angélica es un personaje por sí solo que ha sido testigo de los días de plenitud y también de los días tormentosos, un espacio que ha sufrido los embates del descuido. Fue un parque de diversiones, es el interior de un féretro. En ese sentido, optamos a nivel fotográfico y sonoro por crear dos ambientes dentro de la historia, uno estático y lúgubre y el otro idílico. Uno encamina a la pesadilla y el otro al ensueño”.

Parte fundamental en la historia, son también tres cuadros que se encuentran como decoración dentro de la casa, los cuales son tres obras gráficas de la artista Mar Gasca Madrigal, quien radica en Cuernavaca, Morelos. Las obras son un cuadro que representa el cuerpo de una mujer que se encuentra entre flores pero carece de cabeza; otra se llama “Orquídeas salvajes” y la tercera es “Dos mundos”, la cual muestra dos círculos que simulan los mapas del mundo en la antigüedad, que se unen al centro pero no perfectamente, en esa fisura se centra la obra y es la parte que representa la historia de Ernesto.

“Tengo la fortuna de conocer a Mar Gasca desde la universidad, y me pareció muy buena idea invitarla a participar en este corto, porque su obra encierra en esas técnicas que me parecen muy dedicadas, los diversos rostros de la naturaleza, esa inevitable metamorfosis tan necesaria de la naturaleza, como indescifrable, con un estilo admirablemente femenino”.

Asimismo, el diseño sonoro brinda las atmósferas necesarias para envolver al espectador en la historia, esto fue realizado por Galo Durán, quien compuso el 80 por ciento de la música original; Sahé Orozco que apoyó con el otro 20 por ciento y Manuel Danoy, quien hizo la edición y mezcla.

El cortometraje ha participado en los festivales Calcutta International Cult Film Festival (CICFF) donde ganó el Premio al Logro Destacado como Mejor Cortometraje de Ficción Dic. 2020; el Festival de Cine Mexicano y Cortometrajes de Orlando obteniendo la Mención Honorífica Cortometraje de Ficción 2021; en el Moscow Shorts siendo parte de la Selección Oficial Febrero 2021; en el European Cinematography Awards siendo finalista en las categorías: Mejor Cortometraje de Ficción y Mejor Director por Primera vez. 2021; en el Anatolia International Film Festival siendo finalista en las categorías: Mejor Diseño Sonoro y Mejor Actor Principal y en el Golden Bridge Istanbul Short Film Festival donde fue parte de la Selección Oficial. Enero de 2021.

José Alfredo Montes Morales Estudió la licenciatura en Letras Hispánicas en la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) y Producción de Cine y Medios Audiovisuales en el Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC).

Cuenta con una trayectoria de 12 años de experiencia en el medio cinematográfico. Ha participado en 15 cortometrajes y 12 largometrajes de ficción que se han grabado en distintas partes de México, algunos de ellos en coproducción con otros países como Estados Unidos y Rumania.

