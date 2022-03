Sting llama a parar la guerra con nueva versión de "Russians"

El cantautor y músico británico Sting, cuenta con una amplia y exitosa trayectoria gracias a su enorme talento, pero también ha destacado como activista y humanitario, alzando la voz a través de su música. En esta ocasión, se centra en el tema de la guerra con una nueva versión del tema “Russians” en versión guitarra y cello, la cual ya está disponible en todas las plataformas digitales.

En medio de la invasión de Rusia hacia Ucrania, Sting ha tomado la decisión de revivir esta canción de 1985, “Russians,” que originalmente fue inspirada en la Guerra Fría y que formó parte de su álbum debut como solista "The Dream of the Blue Turtles".

“Desde su lanzamiento, he cantado esta canción muy pocas veces, pues nunca pensé que fuera a ser relevante de nuevo. Pero a la luz de la sangrienta y errónea decisión de invadir un vecino pacífico y que no representa ninguna amenaza, la canción se vuelve a tornar en una súplica a nuestra humanidad. Por los valientes ucranianos que luchan contra esta brutal tiranía y también por los muchos rusos que protestan contra este atropello a pesar de las amenaza de detención y encarcelamiento. Todos amamos a nuestros hijos. ¡Detengan la guerra!”, exclamó Sting.

En esta nueva versión, Sting en la voz y guitarra, se acompaña del chelista Ramiro Belgardt, en un nuevo homenaje, “Russians (Guitar/Cello version)” fue producido por Martin Kierszenbaum, con la participación de Kaleb Allen como ingeniero, mezclado por Robert “Hitmixer” Orton y masterizado por Gene Grimaldi en Oasis Mastering.

Cabe destacar que las ganancias netas de este lanzamiento serán a beneficio de www.helpukraine.center, un centro de acopio operado por voluntarios que ha sido instituido por empresarios ucranianos, en donde reciben ayuda médica y humanitaria proveniente de todo el mundo. Los fondos son procesados a través de la fundación caritativa Ernst Prost, People for Peace – Peace for People.





