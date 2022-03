Axel Ricco refleja la violencia de género en su actuación

El actor Axel Ricco está satisfecho con el excelente trabajo que realizó interpretando a un villano muy fuerte, en la telenovela "Contigo Sí", la cual se transmite de lunes a viernes a las 16:30 horas por el canal de Las Estrellas, y que ya está en la recta final.

En la historia, Félix López es esposo de Luz Guerrero (Tania Lizardo), a quien violenta de manera física y psicológica a través del maltrato familiar, pues también se muestra muy violento con su pequeño hijo Memo (Kenneth Lavíll).

En esta producción, a través de un personaje tan complejo, Axel Ricco ha logrado conectar con el público y llevar un poderoso e importante mensaje.

"Afortunadamente se está logrando el objetivo de que la gente observe un personaje así, y se pueda alejar de él en la vida real. Está impactando mucho entre la gente, y lo veo en mis redes sociales, que muchas mujeres que me escriben para decirme que sus esposos o novios, tienen ciertas actitudes parecidas a las de Félix y que viendo la telenovela ponen atención, y se dan cuenta que están en una situación complicada de violencia. Me da mucha felicidad impactar de esa manera a la gente", expresó Axel Ricco.

Para el actor, fue muy difícil meterse en la piel y mente de Félix, pues no se identifica para nada con él.

"Ha sido muy complicado interpretar a Félix, es un hombre muy distinto a mí, yo tengo madre, esposa, hermanas, una hija, vivo rodeado de mujeres maravillosas que amo. Mi educación fue muy distinta a la de Félix afortunadamente, y mi concepto del amor de pareja y familia, es muy diferente".

Asimismo, comparte que para la construcción del personaje, desde el principio tuvo que investigar mucho sobre el tema y esta situación y entrevistarse con personas que han vivido una realidad así.

"Me entrevisté con víctimas y con victimarios, y fue muy complicado ir a esos lugares, tan oscuros donde hay mucha confusión, tanto dolor, tanto llanto. Meterme a investigar en esas profundidades, fue complejo y me costó mucho soltar mis sentimientos y prestarme para sentir el odio y ganas de matar a una mujer. También las escenas con un niño que en la historia es tu propio hijo, y justamente con Kenneth era muy difícil porque yo tengo hijos y concentrarme en entrar en Félix y decirle al niño cosas muy feas y fuertes, como que es un estúpido, que no sirve para nada, o que era un inválido fue difícil. Creo que al final es muy complejo para mí como actor entrar a lugares tan oscuros, tanto que físicamente lo resentí, fueron seis meses de mucha pesadez, oscuridad y odio".

Además de actuar en "Contigo Sí", Axel Ricco participa en la música de esta producción, junto a la protagonista, Alejandra Robles Gil, con la canción "Mis alas" que es el tema de salida de la telenovela.

"Alejandra Robles Gil, es una niña espectacular en todos los sentidos, un gran ser humano y muy talentosa, la admiro mucho, y escribió la canción 'Mis alas', que dice mucho ya desde el título e invita a la gente a abrirse, a explorar, a creer en sí mismos y recordarles que sí pueden".

La telenovela está en sus últimos capítulos, y día a día, la historia está sorprendiendo al público.

"Para el equipo histriónico y para el de producción, llegó un momento donde ni siquiera imaginábamos lo que iba a pasar, estamos muy sorprendidos porque la historia está dando muchas vueltas, como en la vida misma, para bien y para mal. Y será un cierre espectacular, no se lo pueden perder. Estamos muy satisfechos y contentos con el trabajo que nos encomendó el productor Nacho Sada".

Axel Ricco continúa muy activo, trabajando en la actuación y en la música, y comentó que en un mes comenzará otro proyecto de televisión muy importante.

"Estoy feliz, es un proyecto con un equipo maravilloso, gente que admiro muchísimo, es una historia de la que se viene hablando desde hace varios años y por fin se concretó".

Asimismo, dijo que el próximo 31 de marzo se estrenará la película "Dos más dos" en la que participa en la música. Y a finales de este año, se estrenará otra película donde participa.

