Sian Vidal: Un músico y apasionado de la comedia

Sian Vidal es un apasionado de la música y también se desempeña como actor de doblaje, locutor, periodista y guionista de televisión que ha trabajado en distintos proyectos no solo en Morelos, sino también en otros estados y países.

“De niño siempre me gustó la música. Creo que es mi pasión natural a pesar de que no la estudié formalmente; siempre jugué a ser músico. Recuerdo que mi abuelita tenía una consola para discos de acetato con música muy diversa, yo escuchaba de todo y me ponía a tocar imaginándome que estaba en un concierto. Nunca dejé de jugar a que hacía música hasta que entré a la universidad”.

Comparte que dejaba horribles las ollas de las cocinas de su abuela y mamá por jugar a que eran los instrumentos musicales, mientras imaginaba que estaba tocando en un gran concierto.

“Me gustó mucho el soundtrack de la película La Bamba y mi mamá me compró el casete original; me pasaba horas pensando que cantaba, tocaba la batería y la guitarra con ollas de cocina. Después aprendí a tocar la guitarra, luego me gustó más la batería y tuve un grupo versátil con unos primos; a lo largo del tiempo he tenido la oportunidad de tocar con grandes músicos de Morelos y CDMX”.

Sian comenta que durante la preparatoria aún no tenía claro qué quería estudiar de manera profesional, pues no le gustaba ninguna carrera, hasta que conoció la Licenciatura en Comunicación, misma que de inmediato llamó su atención y decidió tomar ese camino.

“Tuve la oportunidad de estar en varios medios de televisión y prensa escrita, entre ellos El Sol de Cuernavaca, y recuerdo que algunos amigos que estudiaban cine me pedían que les corrigiera sus guiones; a partir de eso empecé a estudiar guionismo y desde entonces me he dedicado a esto en la televisión”.

Entre sus últimos proyectos están dos programas, uno es el matutino Sale el sol, donde escribía guiones enfocados especialmente a entretenimiento y psicología, y otro de comedia en Estados Unidos.

Stand Up y doblaje

“Siempre me gustó la comedia y en la secundaria hacía reír a mis compañeros; empecé a escribir proyectos y me invitaron a formar parte de un programa en Estados Unidos, donde estuve un tiempo y cuando regresé decidí tomar muy enserio esto: me inscribí a un curso de stand up sólo para saber cómo se escribe, y cuando entendí que quien lo escribe debe hacerlo, empecé a subirme a las tarimas, pero en realidad no es algo que me guste mucho”, detalla Sian Vidal.

Cuenta que no es nada fácil hacer comedia, ya que tiene su estructura y hay que pensar mucho y ser muy creativo para realmente lograr un buen trabajo. Asimismo, como actor de doblaje ha participado en diversas series, películas, telenovelas y programas, lo que le ha valido una trayectoria de más de 20 años,

“El doblaje es algo que me gusta y apasiona mucho, considero que es un pasatiempo para mí pero también lo respeto mucho. Recuerdo que Manuel Campuzano fue quien me invitó a hacer doblaje y yo me rehusaba un poco porque en ese tiempo era reportero y periodista, pero me adentré a ese mundo, me gustó mucho y tomé varios cursos para prepararme”.

Algunos de los proyectos que ha realizado en doblaje son: Ashton Kutcher en “Efecto Mariposa”; Michael Cera en “Juno”; James McAvoy en “El último Rey de Escocia”; Aaron Taylor-Johnson que personificó a John Lennon en “Nowhere Boy”; Shion de Aries en “Los Caballeros del Zodiaco: La Saga de Hades”.

También ha hecho el doblaje de actores como Matt Damon y Gael García, y algunos de los proyectos más exitosos en los que ha participado son la telenovela turca “El Secreto de Ferihá” y el programa de Youtube infantil “Toys and colors”.

“El reto es que todas las intenciones las tienes que dar con la voz, te puedes ayudar con el cuerpo, pero muy poco porque estás dentro de una cabina con un micrófono que capta todo y cualquier movimiento puede ser catastrófico. Puedes hacer microgestos para que en la voz salga la naturalidad de la actuación y esa fuerza en la intención”, explica.

El debut de la banda donde Sian forma parte fue el pasado 7 de diciembre en un concierto tributo a The Beatles. En la imagen con sus compañeros. / Cortesía | Sian Vidal

Enseñanza y pasión

Con el objetivo de compartir su experiencia y conocimientos con quienes deseen hacer comedia de manera profesional, abrió la escuela en línea Comedy Studio Academia con una diversidad de cursos.

Y este año 2023 retomó la música con la banda Sargento Pimienta, integrada por Jordi Olivares (voz), Jorge Torres (guitarra), Gustavo Quintana (bajo), Víctor Vichido (teclados) y Sian Vidal (batería).

La banda tiene el propósito de interpretar éxitos de The Beatles, una de sus agrupaciones favoritas de siempre, con un concepto distinto y muy actual.

“Somos fanáticos de The Beatles y músicos que nos conocemos desde hace tiempo por distintas circunstancias y que hemos tocado en diferentes bandas. Yo desde niño crecí escuchando a The Beatles porque a mis papás les encantaba; en algún momento toqué con mi papá su música. Y hace tiempo quería hacer un proyecto de los Beatles, primero conocí a Gus, que, aunque es muy joven, es súper fan, y así a más músicos para formar esta banda en homenaje al cuarteto que dejó una huella impresionante en la música”.