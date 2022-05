Ricardo Franco quiere compartir importantes mensajes sociales

El actor Ricardo Franco participa en la telenovela "Amor Dividido", donde interpreta a Ramiro Salcedo, un hombre que primero se muestra muy romántico, pero en realidad tiene muchas inseguridades y lo demuestra a través de la violencia psicológica contra su pareja sentimental.

"Ramiro es muy pasional, muy posesivo, muy visceral, muy retórico y apegado a las leyes, pero en parte, por amor hace cada locura", expresó Ricardo Franco.

En los primeros capítulos vimos a Ramiro, quien se desemepeña como agente aduanal en Estados Unidos, inspeccionar un restaurante; él se enganchó con Xiomara y hace algunos gestos por no delatar a los migrantes. Pero más adelante se le va la cabeza por amor y nos dimos cuenta que en realidad es el típico macho celopata obsesivo que no quiere que su mujer salga y cumpla sus sueños.

"Él no le pega a su pareja pero si ejerce la violencia psicológica. Y la verdad no hay que juzgarlo, porque en realidad así le enseñaron a amar, es lo que vio en casa y cómo creció malamente. Tiene sus tintes de romanticismo y bondad, pero después saca a relucir quién es y los demonios internos que trae desde la infancia y la juventud, y no es tan sano para la otra persona y así se suscitan muchas cosas, es un personaje muy rico".

El actor está muy feliz con este papel, y menciona que ha sido todo un deleite la preparación.

"Creo que los personajes te eligen a ti en un cierto tiempo de la vida, quizás me llamarán loco pero creo que los personajes te eligen para enseñarte algo. Y a parte de que estudié en el CEA tres años, estudié el método de Lee Strasberg y es transformar las emociones, entonces me llevó vivencias y hago mezclas como si fueran recetas de cocina para que las cosas fluyan y así entender el personaje, y no porque sea como él sino que hay ciertas cosas que veo en otras personas y que no me gustan y se las debo poner a él, aunque sean malas".

Asimismo agregó, "El objetivo es reflejarle a la sociedad lo que está mal, siempre lo tomo así, lo veo como los personajes que te escogen y que debes exteriorizar cosas y con que una persona haga conciencia me doy por bien servido".

Sin duda, Ricardo Franco está muy contento con este personaje que le ha dejado muchas satisfacciones y además grandes enseñanzas de vida.

"He conectado mucho con el personaje y me ha hecho ver que ciertas cosas pueden ser un poco tóxicas con mi pareja. Hice una catarsis muy interesante, me aliviana ver a este personaje de esa forma".

Finalmente, Ricardo Franco cuenta con más de 10 años de trayectoria y ha disfrutado este camino lleno de altas y bajas, pero muy agradecido por hacer lo que más le apasiona.

"Muy agradecido con la vida por estar en la actuación, y llevar a las personas algo más que entretenimiento, eso es un gran aliciente ayudar a los demás. La actuación es un camino muy locochón pero sí le sabes hayar el disfrute y el gozo, lo puedes sobrellevar de la mejor manera", finalizó.

