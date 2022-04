Lupita Infante lleva la música mexicana a través de su voz

La cantante Lupita Infante presentó recientemente su sencillo “Hazme tuya”, con la que inicia una nueva etapa en su carrera musical de la mano de la disquera Sony Music Latin, y así continuar con el legado musical que ha dejado su familia, pero con un estilo propio, pues viene dispuesta a conquistar al público mexicano con su talento y grandiosa voz.

Este tema “Hazme Tuya” fue escrito por Lupita Infante junto con Alfredo Ríos “El Komander”, en el que podemos escuchar una fusión de música de mariachi, norteña y sierreña, utiliza hábilmente letras con múltiples significados para retratar a una mujer que se hace cargo de los contornos de una relación.

“En agosto fuimos a Sinaloa a hacer un campamento de composición y uno de los compositores fue Alfredo Ríos ‘El Komander’, y esta canción fue escrita en co autoría con él, fue muy padre esa mancuerna hubo una buena química. Era una idea melódica y salió toda la canción, la cual se trata de una chica que le dice al hombre que se ponga las pilas en la relación”, expresó Lupita Infante.

El lanzamiento estuvo acompañado de un video oficial, el cual fue grabado en Guadalajara, Jalisco bajo la dirección de Christian Schmid, y que actualmente cuenta con más de un millón 400 mil reproducciones en su canal de YouTube, pues ha tenido un gran recibimiento por parte del público.

Actualmente, Lupita Infante trabaja en nuevas canciones que estará lanzando próximamente, pues adelantó que vienen temas muy personales, ya que considera que escribir es una forma muy buena de expresarse y darse a conocer; además compartió un poco sobre su proceso creativo de composición, pues su mayor interés es expresarse con música auténtica.

“Cuando estoy en ese modo de composición llegan las ideas más fácil, y voy desarrollando las frases y palabras conforme a la melodía. Realmente, me llegan muchas ideas cuando estoy en el baño (risas). En mis letras me gusta abordar e interpretar temas que son actuales a mi vida. Por ejemplo, viene una canción que se llama ‘Para qué’ que habla de cuando peleas entre pareja y nos herimos sin razón. A través de mis canciones, van a poder conocer mucho más de mí. Me inspiran mis raíces, la gente, los paisajes y recordar que aunque estás lejos de ru tierra, llevas tu identidad en la sangre”.

“La música mexicana es muy importante para mí, para no olvidar nuestras raíces y tradiciones “ / Cortesía | Sony Music Latin

Las mujeres en la música

Lupita comentó que celebra que como mujer nació en una época muy bendecida porque en la actualidad tenemos muchas oportunidades y se celebran nuestras voces, “me siento muy afortunada, ahorita estamos viviendo un momento importante, mis letras reflejan esa parte de ser independiente, de romper con ciertos esquemas y reglas, pero también sé que aún hay mucho trabajo por delante”.

La cantante tiene un talento nato que sin duda, viene de familia, pues alrededor del mundo se conoce el talento de su abuelo el gran icono de la música y el cine mexicano Pedro Infante, quien dejó u importante legado y que continuó su padre Pedro Infante Torrentera, sin embargo, deja claro que ella misma ha abierto su propio camino y no busca llenar los zapatos de sus antepasados.

“He tratado de llevar mi nombre y apellido con mucho respeto, entendiendo que debo crear mi propio camino y hacer las cosas por mí misma, y sé que pueden llegar a criticarme, porque se piensa que crecí con todo como dicen con una cuchara de oro, pero no fue así he tenido que trabajar por mis logros y por hacer mi música. He sido chofer de plataforma y maestra de música para seguir mis metas.

Mi intención es hacer música y disfrutarlo mucho, además de acercarme con el público que de cierta manera me conecta a mi familia, porque quién no conoce a Pedro Infante”.

El pasado 15 de abril, se cumplió el 65 aniversario luctuoso de su abuelo Pedro Infante y debido a la situación de la pandemia, por tercer año consecutivo no se pudo realizar el homenaje que su familia suele hacer en el Panteón Jardín. Lupita se declaró fan de Pedro Infante.

“Lo recordamos mirando sus películas y escuchando su música. Soy fan de Pedro Infante, cuando estuve en Sinaloa fui a un museo en Guamuchil y me quedé mucho tiempo, porque había mucho que saber, historias contadas por la gente de ahí sobre su primer trabajo, anécdotas y cómo hizo su primera guitarra siendo carpintero, fue un momento donde sentí que él era una persona como todos nosotros, que trabajó mucho para ganarse la vida; y todo me inspiró, porque si él pudo llegar tan lejos, yo también puedo”.

Lupita comentó que en Estados Unidos aprecian mucho la música mexicana porque hay esa nostalgia que todos están lejos de su patria, y ya prepara varias fechas en distintas ciudades. Lo que sí ha significado un reto en su carrera, es conectar con el público mexicano porque no he podido ir a vivir acá.

“Más adelante si Dios me lo permite estaré mucho más tiempo en México. Me han criticado de que me estoy apropiando de la música mexicana, pero por supuesto que no, yo estoy orgullosa de ser mexicana, aparte de lo que tiene que ver con mi abuelo, estoy orgullosa de tener estas raíces y de poder cantar la música mexicana”.

Finalmente, Lupita comentó que le encantaría hacer colaboraciones musicales con Natalia Jiménez, Natalia Lafourcade, Ángela Aguilar, Majo Aguilar, Leonardo Aguilar y Alex Fernández. Asimismo, espera pronto venir a México y deleitar al público con alguna presentación en vivo.

