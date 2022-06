Regina Blandón conduce la versión mexicana de Remodelaciones con celebridades

“Para mí es muy importante entrar a mi casa y sentirme bien”, dice Regina Blandón, quien conduce y participa en el trabajo rudo del nuevo reality Remodelaciones con celebridades, que se estrena el 15 de junio en Discovery Home&Heatlh.

En la versión mexicana del show, figuras como Rubén Albarrán, que habilitó un refugio para personas de la comunidad LGBT+, Chuy Navarro que construyó un estudio de grabación para su director musical, o Camila Sodi quien acondicionó un pequeño spa en la casa de su terapeuta, demuestran cómo. “la casa tomó otro significado en la pandemia, igual que el agradecimiento”, agrega Regina.

“Sobre todo por el amor sin condiciones, desinteresado, decir gracias por todo lo que has hecho por mí aunque tal vez tú no lo sepas, pero esto es para ti y qué mejor que sea en tu espacio vital y siempre te recuerde ese amor que alguien te dio”, abunda acerca de los generosos obsequios que las celebridades hacen a las personas que han sido importantes en su vida.

La actriz formó parte de todo el proceso, “nunca había conducido, nunca había hecho un reality, fue vertiginoso, pero muy satisfactorio, desde que conocíamos a la celebridad y nos decía lo que le gustaría hacer, siempre tuvimos un cómplice de la familia a la que íbamos a obsequiar esta remodelación para que no estuviera esa persona y tuviéramos siete días libres para hacerlo” cuenta del programa en el que la arquitecta Vanessa Vielma está a cargo de las remodelaciones.

“Desde que se planeaba, íbamos a comprar los muebles, hacíamos la carpintería, escoger los pisos, todo, hasta que entregábamos la remodelación, siempre estuvimos presentes, Vanessa y yo, ella es una arquitecta espectacular, directora de Arte Deli, una revista digital de arquitectura muy prestigiosa, hicimos un gran clic, estuvimos muy contentas, mucho trabajo pero muy contentas”.

Sentir que tienes un espacio que te pueda contener, donde te sientes a gusto para comer, para cocinar, para sentirte protegido, me parece muy importante, despertar y ver que estás seguro y apapachado, creo que todo eso puede dar una casa y con la ayuda de un gran equipo de construcción, de arquitectos, para sacar el trabajo en siete días, hicimos un gran esfuerzo para que las personas sintieran esto.

Estos años han dado un significado diferente a todo a nuestro alrededor, a nuestras relaciones a nuestra seguridad, la salud, todo, creo que hoy más que nunca tenemos que agradecer y decir te quiero, abrazar cuando podamos abrazar y estar agradecidos de la chamba, la gente que nos rodea, justo este programa habla de eso, de puro amor, de decir gracias aunque no lo sepas por estar en mi vida, por lo que la has cambiado.

Cada vez que entregábamos una casa, lloraba con las personas, me parece un acto generoso y chido y al público le va a gustar ver a sus celebridades desde otro lugar, generoso y amoroso.

El caso de Rubén Albarrán con Samantha Flores, ella es una mujer trans que tiene una casa en la que recibe a la comunidad LGBT adultos mayores, pero las puertas están abiertas para quien quiera entrar, Samantha es una mujer con un corazón que no se puede explicar, una energía, te abraza, es cariñosa, aparte la remodelación fue en una casa que ella usa para darle un espacio a alguien más, todo alrededor de eso es puro amor y fue muy conmovedor, estuvo La Bruja de Texcoco, cantó con Rubén, tuvimos un concierto privado para 20 personas, fue muy lindo caso, me tocó mucho el corazón.

Energía femenina

Totalmente y aparte en un mundo como el de la construcción que es mayoritariamente de hombres y también el de los arquitectos, creo que es importante que hayamos sido dos conductoras y Vanesa como la chingona que es hacer todo esto y darle ese toque femenino, ver que desde la feminidad, la emocionalidad, cambiar estos espacios para la gente desde el amor y lo femenino, me pareció especial y se sentía.

Reality, nos quedamos a la mitad de Mirreyes contra Godínez número dos, llegamos a la sierra veracruzana el 10 de marzo y a la semana nos dijeron se regresan a sus casas, bueno, nos vemos en un mes chicos, se cuidan, entonces hicimos un especial homeoffice, un falso documental que ninguno de nosotros habíamos experimentado, pero eso fue para que los menos posibles estuviéramos en el set, que no nos juntaran a todos los actores por si acaso.

Teatro en línea que nunca en la vida hubieras puesto esas palabras juntas, hice un monólogo por Zoom, veía la gente cómo se conectaba, pero yo estaba en la cocina preparando mi set, fue muy cambiante y confrontador, muy de hacerte valorar la normalidad.

Temporada Pillowman, se siente diferente, es muy conmovedor que la gente decida salir de sus casas para ir al teatro.

Cuatro maquillistas que después de la pandemia están tratando de volver a trabajar, va a ir a maquillar a una boda muy grande en Bosques de las Lomas, es desde el punto de vista de las maquillistas el día más importante en la vida de alguien, ahí cambia toda la dinámica, habla de la salud mental, es comedia, pero a veces uno recibe las cosas por medio de la risa, habla de lo que se tiene que hablar.

La Familia P. Luche sin saber, estaba aprendiendo, tenía 10 años, nada más de escuchar a Eugenio, a Consuelo, Bárbara, Luis Manuel que además siempre fueron muy cuidadores de Miguel Pérez que hacía Ludoviquito y de mí, es un lugar no seguro, porque es difícil, pero en el que me siento cómoda y que me gusta mucho.

Sentido del humor muy oscuro, totalmente opuesto al programa con el que crecí, me parece que para llegar a un lugar en el que no se ofenda nadie, tiene que ser algo muy pensado. La comedia es una gran forma de reflexionar.