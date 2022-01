“Ya chole, ¿no?”: Regina Blandón estalla contra personas antivacunas

La actriz mexicana, Regina Blandón utilizó sus redes sociales para manifestarse en contra de las personas antivacunas, a quienes invitó a inmunizarse para continuar combatiendo el Covid-19.

Fue desde su cuenta de Instagram, donde la protagonista de 'La Familia Peluche' narró que una de sus amigas más cercanas recibió su dosis de refuerzo, y mientras esperaba en el centro de vacunación, fue testigo de las actividades de recreación para mantener a las personas entretenidas.

Fue allí cuando aprovechó para expresar lo siguiente:

“Y ya, la gente que es antivaxer (antivacunas) y que no se quiere vacunar, ya, ya chole, ¿no? O sea, les pega más fuerte el Covid y todo el mundo se está contagiando ahorita, no pueden cruzar fronteras, no pueden entrar a lugares, es un poco egoista, la verdad, porque es la única manera en que vamos a salir de esto. Así que, por favor, no sean así”, dijo la actriz.

Además, la joven de 31 años aprovechó para bromear con la situación, y dijo que si la vacuna tiene algo que ocasione algún daño a los individuos, pronto serán las personas ‘divertidas’ quienes fallezcan, y no los ‘aburridos’ refiriéndose a aquellos que no quieren vacunarse.

Cabe recordar que, la actriz recientemente se recuperó de un contagio de coronavirus.

“Además, pongan ustedes que haya algo malo en la vacuna, y nos morimos todos. Pues ya, nos morimos todes les vacunades y ustedes se van a quedar soles y con gente muy aburrida, antivaxer, la verdad. Entonces muertos estaremos mucho mejor que ustedes que se van a quedar solos con (esa) gente ¡No sean así!”, dijo para concluir.

Situación actual de México con respecto a la pandemia de Covid-19

De acuerdo con el último comunicado técnico de la Secretaría de Salud con fecha del pasado sábado 8 de enero, se han reportado 4 millones 113 mil 789 casos de contagios acumulados de Covid-19, además de un saldo total de 300 mil 303 decesos debido a esta enfermedad.