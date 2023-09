Ramonos llegará a Cuernavaca con el mejor tributo a The Ramones

El próximo 28 de septiembre se presentará en el Foro Multidisciplinario The Pit la agrupación argentina The Ramonos, en tributo a la legendaria banda de punk estadounidense The Ramones, homenaje hecho por monos. Boletos ya a la venta.

Como parte de su gira 2023 por México y Costa Rica, la banda The Ramonos, llega a Cuernavaca para deleitar al público con un selecto repertorio de los grandes éxitos y clásicos del punk, legado de The Ramones.

Entre las canciones que seguro sonarán durante esa noche, están los éxitos "Sheena is a punk rocker", "I wanna be sedated", "Poison heart", "Rockaway beach", "Pet Sematary","Blitzkrieg Bop", "Beat on the Brat", "Gimme gimme shock treatment", "Spiderman" y "Death of me", entre otros.

Los boletos para disfrutar de este gran concierto tienen un costo de 200 pesos (preventa) y 250 pesos (en taquilla el día del evento), y pueden adquirirse en el Foro Multidisciplinario The Pit y en línea, a través de passline en la página web: https://www.passline.com/eventos/tributo-a-los-ramones-interpretado-por-los-ramonos-desde-argentina

La banda The Ramonos está integrada por cuatro monos: Joe Ramono (voz), Kong Kong Ramono (bajo), Bonzo Ramono (guitarra), y Chito Ramono (batería), quienes brindan tributo al legado musical de The Ramones.

De acuerdo con la historia ficticia de The Ramonos, todo lo relacionado a este tributo inició cuando un cohete que iba dirigido a Rusia, cayó en medio de una jungla subterránea desconocida de África, al estallar volaron cientos de discos del cuarteto de punk estadounidense The Ramones, y estos peculiares monos se hicieron fanáticos de su música desde ese momento.

Asimismo, en su historia mencionan que cuando cumplen 14 años sufrieron una lobotomía que los marcó a muerte y solo se pudieron dedicar a tocar temas de The Ramones, de una forma muy original y peculiar que ha conquistado al público de distintos países como Argentina, México, Chile, Paraguay, Brasil, Costa Rica y Estados Unidos.

Si eres fanático del rock punk y en especial de la música del cuarteto estadounidense The Ramones, no te pierdas la oportunidad de disfrutar del mejor tributo a la emblemática banda de punk, y gritar "Hey Ho Mono!".

