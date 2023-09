Sebastián Vanti conquista con el lanzamiento de 'Sin rencores'

El cantante Sebastián Vanti une su talento a la cantautora Diana Laura, para presentar el sencillo "Sin rencores", una canción del regional mexicano para celebrar las Fiestas Patrias. Esta canción ya está disponible en todas las plataformas digitales.

La canción es un tema inédito hecho especialmente para ser parte de “Con amor a México” un EP del el artista chileno–holandés, que estará disponible a partir del próximo 15 de septiembre, donde plasma el aprecio que tiene hacia México, un país que le abrió las puertas y lo recibió con mucho amor y cariño.

Sobre la canción

“Sin Rencores” es un tema romántico de la autoría de Rodrigo Ramírez, bajo la producción de Abraham Barrera quien destaca por su trabajo junto a grandes artistas, entre ellos Edith Márquez y Cristian Castro.

"Estoy muy contento con el lanzamiento del tema 'Sin rencores', y muy agradecido con la súper talentosa Diana Laura por esta interesante e increíble colaboración", expresa Sebastián Vanti.

A la par del lanzamiento de esta canción, Sebastián y Diana Laura estrenaron también el video oficial de este tema, el cual ya está disponible en el canal oficial de YouTube de Sebastián Vanti, y a cuatro días de su estreno, ya cuenta con más de 22 mil reproducciones y muy buenos comentarios que ha expresado el público a través de las diversas redes sociales.

Conoce más del artista

Sebastián Vanti creció en Chile hasta los ocho años escuchando boleros y música clásica en los discos de vinilo de sus padres, pero fue Frank Sinatra quien marcó su gusto musical y su inquietud por cantar y hacer música. A los nueve años, ya radicado en Holanda descubrió la canción "I´ve got you under my skin" y de ahí se enamoró del estilo crooner del cantante norteamericano, no solo de su voz y estilo, sino del glamour que representaba.

A lo largo de su vida, no hubo otros géneros musicales que lo influyeran, cuando su generación consumía la música de MTV, él escuchaba jazz, a Ella Fitzgerald, Sammy Davis Jr y se reencontró con los boleros gracias a Luis Miguel.

Estudió economía y dirigió su atención en ser emprendedor de tecnología. Su gran talento de cantar era visto solo como un hobbie, no como la prioridad en su vida. De regreso en Chile y enfocado en los negocios asistió a una fiesta en la que vio a un doble de Frank Sinatra que no lo hacía del todo bien y decidió subir al escenario para robarse el show al interpretar el tema "Come fly with me", provocando el asombro y los aplausos del público. Ahí, en ese momento hace diez años, Vanti escuchó a su corazón señalándole que lo suyo era la música. "Quiero ser el próximo Julio Iglesias. Un Michael Bublé latino, pero lo haré a mi manera.", se ha dicho desde ese entonces.

Convencido de que la música era su camino ideal y lo que queria para su vida, Sebastián tomó clases de canto y técnica vocal para profesionalizarse y Jorge Saint-Jean, productor de la cantante Miryam Hernández, le presentó a Juan Carlos Duque, uno de los mejores compositores chilenos y responsable de los temas con los que Sebastian buscará conquistar al público mexicano.

Duque compuso material exclusivo en español y fue mezclado en Los Ángeles, California, por el legendario productor Humberto Gatica (Celine Dion, Josh Groban, Michael Bublé y Alejandro Sanz).

Ha presentado su show en varios países en los que ha llegado a interpretar boleros de Armando Manzanero como "Contigo Aprendí" en un concierto en Japón. Se visualiza en un futuro no lejano cantando en el Auditorio Nacional y los escenarios más importantes de la República Mexicana y América Latina. "Aquí y Ahora" es el tema de lanzamiento en esta aventura musical que apenas comienza para un cantante al que el estilo crooner le viene muy bien.

El cantante está muy feliz por el próximo lanzamiento de su EP "Con amor a México", que es un homenaje a la cultura mexicana, a la que tiene gran admiración y sobre todo mucho agradecimiento.

Y finalmente, adelantó que próximamente anunciará nuevas presentaciones en Ciudad de México y otras partes de la República Mexicana para presentar este EP y parte de su repertori, y cantarle en vivo a su público y conquistar a más gente con su talento y música.

