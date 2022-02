Ralphy Dreamz pone a bailar bachata a sus seguidores

El reconocido bachatero Ralphy Dreamz lanzó su álbum "Dime que me amas", para regalar a sus seguidores, nuevas canciones que abordan diversas temáticas, para bailar y disfrutar.

Este importante lanzamiento da a conocer nuevas canciones del cantautor y además incluye, los sencillos “El Vecinito”, “La serpiente” y “Maldita bebida”, que se han convertido entre los favoritos del público a nivel internacional.

Cabe destacar que con el sencillo "Dime que me amas" debutó en el puesto 20 de la cartelera tropical Billboard.

"Estoy muy emocionado de dar a conocer finalmente este nuevo álbum que hemos trabajado con mucho esfuerzo y dedicación, pensando en el público que le gusta mi estilo musica. Son 13 canciones de bachata, una salsa urbana que se llama 'Que te vaya bien' y una acústica. Es un álbum muy romántico y bonito, que la gente lo ha aceptado muy bien, lo han acogido con mucho cariño. Normalmente en la bachata se habla del amor y desamor, pero en este álbum me enfoqué en todo; hay un tema que se llama 'Cazador o presa' del compositor mexicano Héctor Guerrero, quien me escribió ese tema que habla de lo que se vive día en el barrio. Todas las canciones abordan diferentes conceptos, y en la mayoría yo estuve en las composiciones, narrando experiencias propias y de personas cercanas", expresó Ralphy Dreamz.

El talentoso cantante nació en Brooklyn, Nueva York, pero tiene sangre latina, pies sus padres son dominicanos, y justamente ellos a través de su amor por la música tradicional inspiraron en él, el deseo de convertirse en un artista de Bachata.

Ralphy creció en Perth Amboy, un pequeño pueblo de Nueva Jersey, donde desde temprana edad comenzó a perseguir su pasión por la música. A los 16 años empezó a tomar clases de guitarra y después de concentrarse en sus habilidades como guitarrista y cantante, forma su primera banda llamada Bachata Dreamz.

"Empecé a hacer música a los 16 años, pero era más como un hobbie, no era algo serio que veía para vivir al cien de la música. Fue hasta los 22 años, que me dieron la oportunidad de grabar y saqué varios sencillos, me empezó a ir muy bien en las plataformas digitales y seguí lanzando varios temas. Ahora estoy disfrutando de los frutos de la música, y me da mucha alegría poder seguir trabajando cada día en esto que tanto amo".

A través de su propuesta musical, se está abriendo camino y trascendiendo fronteras, enamorando al público, pero también poniendo a bailar a ritmo de bachata.

Actualmente en su repertorio se incluyen los éxitos “Palabra de hombre”, “La serpiente”, “Empecé de cero” “De periódico un gallito” y “Antes y después de ti”. El cantautor ha manifestado que su mayor inspiración ha sido Luis Vargas y El Chaval de la Bachata, al cual conoció por un disco en vivo que le regaló un primo suyo, resaltando la forma de dirigirse al público y la manera en cómo le corresponden.

El sueño de ganarse 3l cariño del público, poco a poco se ha ido haciendo realidad, pues sin duda, la música de Ralphy ha encontrado un amplio nicho de público, a quien ahora busca conquistar con esta pieza cien por ciento bailable, enriquecida en acordes y arreglos musicales y que cobró vida bajo la dirección de Sandro Rosario de ParkEast Music

"Me sigo divirtiendo y es algo que disfruto mucho, ha sido un camino muy fructífero porque cada día sigo aprendiendo más de la música, y enamorándome de ella. Estoy muy agradecido con el público por su cariño y apoyo".

A la par de estrenar su álbum, recientemente le brindó un homenaje a Juan Gabriel con el lanzamiento de su versión en bachata del tema "Si quieres", que ha tenido gran éxito entre los fanáticos del Divo de Juárez.

"Es el tercer tema de Juan Gabriel que hago, y estoy muy contento porque me han seguido fanáticos de él de diversas partes del mundo, y me han dicho que he hecho un tremendo trabajo y que les ha gustado mucho. Soy fanático de su música y forma de componer, y para mí fue un reto, de hecho me sentía un poco tímido por no poder tener la oportunidad de conocerle o ir a uno de su shows; pero me enfoqué en transmitir todo ese sentimiento y por eso el público ha conectado muy bien".

Finalmente, Ralphy Dreamz comentó que estará grabando más videos y nueva música durante el 2022. Además de que espera venir a México muy pronto para seguir conquistando al público y agradecerles su apoyo de una forma más directa.

