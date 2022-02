Missi Ashee levanta la voz a ritmo de rap

La rapera mexicana Missi Ashee presenta su primer sencillo llamado “El rap no es de niñas”, ya disponible en todas las plataformas musicales. Además de demostrar su gran talento, el sello en la carrera de la intérprete, a través de su música, es ser la voz de aquellos que no son escuchados.

Originaria de Culiacán, Sinaloa, Tania Beatriz Montoya Inguiez, mejor conocida como Missi Ashee, con tan sólo 25 años de edad, ya muestra un gran talento en el rap, incluso desde los 14 años ya tenía este deseo de convertirse en una de las mejores mujeres en la escuela del rap mexicano.

"Desde que tenía como dos años, ya traía mi afición por la música, ya sabía qué cassettes eran los que me gustaban y todo ese show. Después me empezó a llamar la atención el querer tocar instrumentos, y empecé a meterle un poco a la guitarra, y como a los 13 años conocí el rap escuchando a Eminem y 50 Cent, pero de pronto se dio una oleada de rap mexicano y fue algo increíble que me llamó la atención, de inmediato quise empezar a escribir mis rolitas, fue algo con lo que me acoplé muy rápido para dejar salir mi sentir", expresó Missi Ashee.

Ahora, poco a poco el sueño comienza a hacerse realidad y debuta con su primer sencillo “El rap no es de niñas”, el cual surge de una necesidad de sobresalir como mujer en un círculo en donde dominan los hombres, y en el que ha enfrentado diversos retos para salir adelante.

"He tenido que pasar diversos desafíos y justo de eso surge este sencillo, el hecho de que crean que el rap no puede ser para niñas, o que por ser mujer no podemos ser parte de la escena del rap mexicano; cuando iba a eventos y pedía un micrófono me decían que no, pero insistí y busqué la forma de salir adelante y terminar con esas ideas machistas, y poco a poco hemos abierto un poco de espacio para nosotras las mujeres".

El video de esta canción, ya está disponible en YouTube, fue grabado en Monterrey tomando escenarios muy urbanos, bajo la dirección de Jesús Garza.

"Lo grabamos en Monterrey, con el sello de Demexa records en un set donde montamos un escenario, y fue algo muy divertido y disfrutable, más allá de lo profesional, son personas increíbles, con las que me sentí muy feliz y libre de poder ser yo, y hasta aventarme un pasito de baile, es algo que siempre voy a llevar en el cora".

Este sencillo ha tenido muy buena respuesta por parte del público, incluso el vídeo tiene ya más de 120 mil reproducciones, y muy buenos comentarios, pues sin duda, motiva a mujeres y hombres a cumplir sus sueños

"No sabía ni que esperar, fue como aventarme al precipicio (risas), pero gracias a Dios ha ido bastante bien, los comentarios han sido muy positivos tanto de hombres como de mujeres, de pronto me llegan mensajes de que les gusta la canción, que no me desanime ni le de pa' bajo, y estoy muy contenta de romper el estigma y que las cosas estén sucediendo. Y me gusta mucho tener contacto con la gente, que no me gusta llamar fans, porque para mí son como mis compas o mi familia".

Su nombre artístico, es muy peculiar y surge de dos variantes en las que hace honor a su amor por el hip hop.

"Es algo compuesto el 'Ashee' viene de la cultura Hip Hop, que en general me gusta mucho tanto el grafitti, DJ, B-Boys, no sólo el rap, y el Missi es como 'Señorita' o 'maestra', que en conjunto es algo así como 'Señorita hip hop', pues desde el nombre del proyecto quería plasmar mi esencia".

Entre sus influencias musicales se encuentran Samantha Barrón y Snow, por mencionar algunos. Una de sus frases favoritas es “la única que no está muda” que viene de, no querer quedarse sin justicia, ser la voz de las personas que no pueden ser escuchadas, y levantar su propia voz porque hubo ocasiones en donde tampoco fue escuchada; por lo que a través de este proyecto, busca impulsar a las mujeres e invitarlas a cumplir sus sueños.

"Hay que tener mucha persistencia, por más que la gente diga cosas, tú sigue adelante, mientras no le hagas daño a nadie hay que seguir picando piedra. Yo tuve que mandarle mi música a 10 personas o más, hasta que llegó al lugar indicado, por eso puedo decir que es importante seguir tus ideales y confiar en ti mismo siempre".

Finalmente, la rapera comentó que este año estará lanzando diversas canciones y vídeos, para seguir proyectando su proyecto musical, y adelantó que su próximo sencillo será una canción que tiene que ver con su natal Sinaloa.

Conéct@te:

Instagram: @missiashee

Facebook: /missiashee









➡️ Recibe GRATIS la información relevante en tu correo a través de nuestro Newsletter