Rosalía prepara el álbum más esperado de este año

En los últimos años, Rosalía se ha consolidado como una de las cantantes más exitosas y populares, gracias a su talento. Recientemente anunció que su próximo álbum "Motomami" estará disponible a partir del 18 de marzo. Pero como adelanto presentó el tema "Saoko".

El álbum "Motomami" de Rosalía ha sido declarado como uno de los álbumes más esperados de 2022.

Para celebrarlo, la cantante lanzó "Saoko" que es un brillante ejemplo del espíritu de MOTOMAMI: gracia y valor, fuerza y vulnerabilidad, feminidad feroz y una actitud valiente y sin complejos.

"Nombrar este tema como 'Saoko' y samplear a Yankee y Wisin para mí es el homenaje más directo que puedo hacer al reggaeton clásico, un género que amo y que es una constante y gran inspiración a lo largo de todo el proyecto de MOTOMAMI. El beat lo empecé tocando un upright piano del estudio B de Eléctric Lady en Nueva York, me acuerdo como si fuera ayer. Era de noche y hacer este beat me pareció tan divertido como conducir un Lambo. Este piano luego lo distorsioné y añadí baterías clásicas de reggaetón de una librería que NaisGai me había mandado hacía tiempo, que por cierto es algo muy especial para mí porque esta librería lleva tiempo pasando entre productores de unas generaciones a otras”, expresó Rosalía.

El video ya está disponible en YouTube, y se distingue por ser muy colorido, con una banda de mujeres en moto. La dirección estuvo a cargo de Valentin Petit.

Anteriormente Rosalía lanzó "La Fama" ft. The Weeknd, una bachata con una historia de cautela en torno a la ambición y la fama, que también será parte de su próximo álbum.





