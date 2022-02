Quique Galdeano prepara el proyecto "Discamedia"

El influencer y creador de contenido Quique Galdeano, ha tenido gran éxito con sus dos sitios en línea, enfocados a distintos temas; se trata de "Escándala", considerado el medio de noticias y sitio web LGBTTTI más popular de América Latina, al igual que "Chavorrucos", un blog dedicado a la nostalgia de los años ochenta y noventa.

Asimismo, encabeza el proyecto Pink Box, agencia de medios digitales, que tiene como principal objetivo, generar contenido novedoso por y para la comunidad, lidereado por personas de la misma, pero que pueda ser para un público en general.

"Tenemos casi dos años con Pink Box, que consta de un conglomerado de medios digitales y tradicionales, que en conjunto buscamos enfocar proyectos de distintas temáticas, que sean rentables y que consigan una proyección idéntica a la que 'Escándala' ha logrado todos estos años, ser el medio LGBT más grande y visto a nivel Latinoamérica y en Estados Unidos", expresó Quique Galdeano.

Pink Box está conformado por una alianza estratégica de seis plataformas: Escándala, Tendencias con Pei Garza, LATV, Anodis, El Clóset LGBT+ y Chavorrucos, el grupo cuenta con una oferta integral de medios digitales, radio nacional mexicana y TV nacional en Estados Unidos que lo posicionan como el más relevante de habla hispana.

Su presencia digital se consolida como una de las másfuertes, ya que la integran Escándala, la página web mejor rankeada por Alexa en México y América Latina; El Clóset LGBT+, que ha logrado crear una comunidad de redes sociales de más de dos millones de seguidores y Anodis, la primera agencia digital de noticias sobre diversidad sexual en México.

"Hicimos una importante alianza con LATV donde tienen un programa que es la primera revista LGBT que hay en tv abierta, y estamos muy contentos de que cada vez estas alianza de medios, generen contenido para la comunidad LGBT y sobre todo informen de manera acertada con los diferentes productos como programas y podcast dedicados a cada una de las letras de la nomenclatura, vamos creciendo mucho y eso nos tiene muy contentos".

Para este año de oro, Quique Galdeano, comentó que a través de Pink Box se realizará el lanzamiento de "Discamedia", una plataforma de medios digitales creada por y para personas con discapacidad.

"En Pink Box nos dedicamos a darle visibilidad a temas LGBT y también de equidad de género, las mujeres son muy importantes para nosotros, tenemos en nuestra plantilla de voces a muchas mujeres trans, drag queens y no binarias. Y por supuesto, esta parte de inclusión no estaría completa sin la parte de la discapacidad y así surge 'Discamedia'. Tengo un hermano con parálisis cerebral y yo viví de cerca la discapacidad, porque no sólo la vive la persona que la tiene, sino los familiares y los amigos; y la red de apoyo es muy importante, no hay un espacio donde ellos puedan hablar de otro tema que no sea el que ya todos conocemos y que se ha venido hablando durante años, y sabemos que es importante sensibilizar a la gente, pero no como se hace con incentivar la lástima, es momento de que la discapacidad se deje de ver así, son personas con capacidades y que pueden hacer muchas cosas y es lo que queremos en este proyecto, darle la oportunidad a gente que vive con discapacidad, de hacer un programa de entretenimiento y presentar contenidos que sean aptos para todo tipo de público".

Cabe destacar que este proyecto, lo lleva en conjunto con Ari Ortiz y Guz Guevara, quienes viven con una discapacidad auditiva y motriz respectivamente. Por el momento, están reuniendo el equipo ideal y en los próximos meses se estará presentando la plataforma para todo el público.

Quique invita al público a reflexionar sobre este importante tema de la discapacidad, para brindarle mejores oportunidades a las personas con alguna condición especial, además de saber que nadie está exento de esto.

"La gente no lo entiendo, pero todos conocemos a alguien con discapacidad y lo más cañón es que el 86 por ciento de las discapacidades son adquiridas a lo largo de la vida, nadie estamos exentos en algún momento de la discapacidad y si el mundo estuviera hecho para las personas con discapacidad entenderíamos todos los que no vivimos con una, y porque no hacer este cambio importante".

Para el proyecto de Discamedia, Quique menciona que su hermano fue quien más lo inspiró y su objetivo es incluir a las personas con discapacidad en diversos proyectos y brindarle mejores oportunidades.

"Yo si quiero darle un mundo diferente a mi hermano, como empresario y productor sé que puedo ayudar a él y a miles de personas, dando visibilidad al tema de la discapacidad, como ha pasado con 'Escándala', que es un referente a nivel mundial, y por supuesto podemos hacerlo con las demás minorías. Nuestros proyectos buscan entretener y sobre todo informar con un contenido de calidad muy alta".

Quique Galdeano está muy contento con todo lo que se ha logrado a través de estos proyectos tan importantes, que visibilizan a las minorías de la sociedad, con el objetivo de brindarles oportunidades, erradicar la desigualdad e informar a la sociedad. Asimismo, invita al público a estar pendientes de las redes sociales, ya que vienen proyectos muy importantes en español e inglés, para seguir expandiendo todas las plataformas.

"Vienen muchas cosas y proyectos interesantes, sigamos transformando el mundo", finalizó.

Conéct@te:

Instagram: @quiquegaldeano

Facebook: /quiquegaldeano





➡️ Recibe GRATIS la información relevante en tu correo a través de nuestro Newsletter