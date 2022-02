Presentan canciones de Cri Cri a partir del acervo de la XEW

El entrañable Francisco Gabilondo Soler "Cri Cri" revive gracias a una nueva colección de canciones desde la XEW que por primera vez estarán disponibles para todo el público en todas las plataformas digitales.

Cri Cri, el famoso “Grillito cantor”, dejó un acervo musical de 263 composiciones llenas de vida, magia y encanto. Francisco supo valorar y describir la diversidad de los seres humanos en la vida cotidiana en su contexto cultural y en su época.

Su curiosidad lo llevó a dibujar con palabras y melodías los oficios y profesiones; imaginó más de 400 personajes que se retratan en sus canciones y narraciones, seres humanos de diferentes nacionalidades y personalidades, con todo tipo de actitudes ante la vida, pues incluso él mismo fue músico, corredor, nadador, boxeador, torero, navegante, narrador y astrónomo.

Cabe destacar que esta increíble colección surge gracias a Rosario Patiño Domínguez, esposa y representante artística de Francisco Gabilondo Soler durante toda su vida, y al archivo histórico, que resguarda la Fundación Francisco Gabilondo Soler, Cri-Cri.

La colección es una selección de sus grandes éxitos digitalizadas directamente de las cintas originales de los programas de radio en vivo, transmitidos por la legendaria XEW, y justamente la originalidad y valor innegable de estas piezas musicales, es que fueron grabadas en vivo, por lo que captan el momento preciso de la ejecución, que en ese mismo instante llegaban a miles de hogares en México.

Aquellas piezas entrañables que fueron ejecutadas magistralmente por músicos excepcionales con una capacidad fuera de serie para improvisar, comenzando por don Francisco Gabilondo, quien enriqueció sus propias canciones con aportaciones melódicas o adornos rítmicos, que las hicieron únicas e irrepetibles.

Sin duda, la capacidad de trabajo y creatividad que muestra esta importante colección es excepcional, tomando en cuenta que el programa del “Grillito cantor” llegó a presentarse semana a semana, y después diariamente por 27 años, alegrando a niños y adultos.

En esos 27 años, no dejó de brindarle al público novedades musicales, cuentos y narraciones de gran calidad. Aunado a la cuidada, concienzuda y esmerada pluma de Gabilondo. Su palabrario lo identifica como un defensor y difusor de los mexicanismos, que en sí, son más que “puras habas” y así “ni ánimas” de hacer “guasa” con el idioma, ni “arrempujar” palabras que no son y que “a lueguito” nos dejan una idea “cuatrapeada” dejando las letras de “postín” y con cierto “ditirambo”. No es más que la pura ‘‘verdá”.

Esta colección, es un documento histórico sonoro, en una época donde la radio era imprescindible en las vidas de las familias sin importar la edad. Con la radio se enteraban de los acontecimientos en el mundo, y con programas como el de Gabilondo Soler, las familias se reunían para disfrutar juntos de un momento de solaz esparcimiento, que más tarde recordaría como amable evocación, llevándolo en su mente y corazón para, a su vez, compartirlo con sus hijos y con las nuevas generaciones.









