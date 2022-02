Felipe Botello nos presenta una carta del adiós en "Tu despedida"

El multifacético cantante Felipe Botello presentó su nueva canción "Tu Despedida" co-compuesta con el tecladista de Little Jesus. Tema que brinda una nueva propuesta dentro de su faceta artística. Esta canción, se manifiesta como una carta mezclada de sentimientos entre los que destacan el arrepentimiento y la resignación, “Tu Despedida” redacta unas palabras para decir adiós a un ser querido que se ha ido y que no volverá más.

La letra se adereza perfectamente con la voz melancólica y tranquila de Felipe, mezclada con unos acordes suaves de guitarra acústica acompañada de una orquesta de cuerdas que le dan un toque emotivo y melancólico.

"Es una canción triste y melancólica, pero estoy contento por haber capturado estos sentimientos, como autor y compositor una de mis metas es tratar de reflejar los sentimientos y en esta se logró; y ha tenido muy buena respuesta por parte del público, ha estado en varias playlist de Spotify, mucha gente me ha estado escribiendo que les recordó a su papá, a su mamá, a sus abuelos, a gente que ya no está, e incluso a quienes terminaron con su pareja", expresó Felipe Botello.

La letra de la canción es de la autoría de Arturo Vázquez-Vela, tecladista de Little Jesus, después de pasar un momento difícil en su vida, sin embargo, fue hasta el 2021 cuando la trabaja con Felipe para lanzarla en medio de la pandemia, pues sin duda queda perfecta para los tiempos difíciles que vivimos hoy en día.

"La canción la hicimos durante la pandemia, pero Arturo ya la había escrito hace tiempo. Él y yo tocábamos hace muchos años con Natalia Lafourcade, y en esa época su papá falleció y Arturo le escribió esta canción. Y ahora en la pandemia, me platicó de la letra y empezamos a hacer la música, porque justamente habla de la incertidumbre con la que vivimos ahora. Es una canción que me tocó mucho, porque pensaba en mi familia que estaba en San Luis Potosí, y todavía no había vacunas, y justo entré en ese mood de qué le diría yo a alguien de mi familia o alguien cercano si muere. Porque el tema de la muerte, es algo que sabemos que a todos nos pasará, pero preferimos no verlo tan así, y creo que la pandemia nos volvió a decir, weyes aquí está su fragilidad, que te puedes pelar mañana o algún ser querido; y la canción justo captura esa esencia y dolor, y todos los remordimientos de le hubiera dicho cuánto lo quería, lo hubiera abrazado más".

Asimismo, agregó que él le encuentra un sentido de duelo y sanación a esta canción, "También lo veo así, que es para superar cosas, porque la única manera de hacerlo es afrontar el dolor, vivir el duelo y convertir el dolor en algo bueno y darle la vuelta. Dentro de la tristeza y melancólica, también hay belleza".

La canción, se complementó con el video oficial que podemos ver en su canal de YouTube. En un escenario con luz tenue, un micrófono y acompañado de una guitarra acústica, se presenta Felipe Botello cantando la carta de “Tu Despedida”, expresando las emociones que la propia canción despierta en uno.

Felipe emprende su propia carrera con un ‘Sonoro Rugir’ (estilo musical ecléctico, auténtico y heredero de la tradición romántica de la época de oro de la canción mexicana) como define su estilo y ritmo musical que remontan a la psicodelia y a la cultura pop del México de los años 70 acompañado de un sonido nostálgico. Un catrín elegante que parece sacado de otra época, pero que vive en el 2022, no solo con su música, sino un estilo de vida que acompaña su día a día. Influenciado naturalmente por personalidades como Tin Tan, Cantinflas, Pedro Infante y José José que, fusionadas, dan como resultado a su Sonoro Rugir que cautiva y alegra a las personas que se cruzan en su camino.

"Trato de imprimir ese sello muy mío que surge justamente, de aquella música con la que crecí, mi papá y abuelos escuchaban esa música y es una especie de tributo a eso que soy. Pero que también es una forma de ver la cultura, te recuerda cosas de antes y al mismo tiempo es del 2022, porque mi música es esa combinación de influencias propias".

Felipe Botello está muy contento por el buen recibimiento que ha tenido por parte del público, y anunció que durante este año, presentará su primer material discográfico, en el que ha estado trabajando con mucho cariño para cautivar al público.

"Estoy emocionado, ha sido todo un reto porque porque soy un artista independiente y de repente todo es más complicado, pero es una aventura que me motiva y me da felicidad. Estoy preparando el disco, un proyecto real del corazón, de un músico de verdad, con sinceridad para que el público viva y disfrute la música tanto como yo".

Conoce más del concepto musical de Felipe Botello a través de sus sencillos “Deliro por ti” “Señorita”, “Te perdí”, “Corazón Amargo”, “El Último Beso”, “Me da el amor” y por supuesto “Te despedida”, y déjate conquistar por su grandiosa voz y agradable sonido.

