Gerardo Díaz suma esfuerzos colaborando con otros talentos

En los últimos meses, Gerardo Díaz y su Gerarquía se han posicionado como uno de los agrupaciones con mayor alcance en México, Estados Unidos y Guatemala.

El joven originario de La Calera, Guerrero, que con tan sólo 31 años de edad está logrando que la música de Tierra Caliente sobresalga dentro de la industria y cruce fronteras, como se lo propuso al iniciar su carrera.

Y es que no sólo sus composiciones y ritmo lo han llevado a lograr esto, sino también la hermandad que proyecta dentro del género regional mexicano y las colaboraciones con las que une fuerza y talento a otros grandes amigos.

Sumando éxitos, el talentoso cantante se une a Los Dos de Tamaulipa, sus hermanos también de casa disquera, lanzaron el tema “El Compa Zera” una composición de Gerardo Díaz y su Gerarquía, canción que ya había sido estrenada por él hace un par de años pero decidió grabarla nuevamente en vivo junto a los hermanos Rolando y Orlando Zapata, para darle un nuevo sonido.

Esta canción, que ha gustado mucho al público narra la vida de un joven que desde pequeño sabía que de grande quería ser alguien importante y ha trabajado muy duro para conseguir sus sueños.

Gerardo considera que hoy en día las colaboraciones son muy importantes para seguir impulsando las carreras musicales y por supuesto, conquistar a más público.

"Realizar colaboraciones dentro de la industria es de gran importancia, porque hay mucho talento, muchos ritmos y gustos para todo; al unir fuerzas logramos que poco q poco nuestro género vaya tomando el lugar que se merece internacionalmente hablando, también sumamos reproducciones y fans. A cada colaboración le pongo todas las ganas y hasta ahora puedo decir que no he grabado con colegas, si no con amigos", comentó Gerardo Díaz.

Y durante el año, saldrán nuevos sencillos y por supuesto colaboraciones, entre las que destaca, dos temas junto a El Yaki y Los Traviezos de la Sierra, las cuales grabó la semana pasada en Cuernavaca, y que su público podrá disfrutar en abril próximo.

Sin duda, Gerardo Díaz y su Gerarquía han conquistado al público morelense, pues el próximo 25 de febrero, volverá a Cuernavaca, para presentarse en la Plaza La Monumental de la colonia Antonio Barona junto a otras agrupaciones.

Cabe destacar que también se encuentra preparando una gira de promoción por Guatemala, en donde actualmente se posiciona dentro de los primeros lugares de radio con el tema “Mi Última Caravana”.





➡️ Recibe GRATIS la información relevante en tu correo a través de nuestro Newsletter