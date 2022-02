Ilegales celebra 40 años de rock con nueva música

Mientras llega el lanzamiento oficial del álbum "La lucha por la vida", el próximo 25 de febrero, la legendaria agrupación Ilegales irá develando algunos de los temas de este disco, que además se enmarca en la celebración de su 40 aniversario. En este álbum, el grupo contará con la colaboración de diversos artistas de primera fila. En esta ocasión y para el mercado mexicano han llegado dos sencillos que seguramente volverán a ser un éxito más en su fructífera carrera, partiendo del lanzamiento de “Mi copa y yo” com Andrés Calamaro y “Ángel Exterminador” junto a Enrique Bunbury.

Cabe destacar que el tema "Mi copa y yo" había sido grabada para el álbum "Rebelión" con una versión distinta, y ahora es el momento de que esta disruptiva canción explote con todo gracias a que cuenta con un aire de tango indisimulable y muy a tono con el artista invitado.

Respecto al tema “Ángel Exterminador”, a dueto con Enrique Bunbury y que se estrena en simultáneo en México junto al tema de Calamaro, una canción antibelicista, grabado inicialmente como reggae en una maqueta de Los Metálicos, un grupo que precedió a Ilegales y que Jorge fundó al regreso de su servicio militar, a finales de la década de los setenta. Este tema se ha sumado a “Tantas veces me he jugado el corazón que lo he perdido”, grabada con Loquillo y que también ya ha sido estrenada, junto a “Divino Imbécil” con M-Clan.

El grupo celebrará sus 40 años de trayectoria, con una nueva gira en España, que después pasará a América, donde también cuentan con gran cantidad de seguidores, desde la frontera de Canadá hasta la Patagonia.

Sin duda con las colaboraciones incluidas en “La lucha por la vida” marcarán un nuevo hit en su historia, y será en compañía de varios personajes destacados del rock, que colaboraron a manera de duetos.

Los invitados especiales son muy diferentes entre sí, pero todos conocidos y dignos representantes de géneros musicales tan diversos que van desde el pop hasta el punk, entre los que destacan, Enrique Bunbury, M Clan, Andrés Calamaro, Coque Malla, Loquillo, Evaristo Páramos de La Polla Records y Luz Casal, entre otros.

Ilegales es un culto al exceso, a los momentos delirantes, a los bajos instintos, a la crudeza y la ironía en su máxima expresión ácida y contundente. Su carrera ha estado llena de éxitos, de temas que se han vuelto no sólo fundamentales en el rock en castellano, sino en el rock mundial. Ahí estaban cuando la caída del muro, cuando cambió a la eurozona, cuando Franco dejó libre el rock para que la gente hiciese lo que quisiera a partir de ése momento y, desde entonces, ya los Ilegales eran de las bandas más genuinas.

Entre discos de oro, llenos totales en estadios de todo el mundo y reconocimientos de toda clase, han logrado colocarse entre los diez mejores grupos españoles del siglo XX, con gran reconocimiento por los medios de comunicación a nivel mundial.

Con un repaso al inicio de todo, fue en 1977, cuando Jorge Martínez, Juan Carlos Martínez y David Alonso forman el trío Madson en Oviedo, España y comenzaron a experimentar sonidos, que en 1979 daría origen a Los Metálicos que arrastrarían a muchísima gente en Asturias. A finales de 1980, Juan Carlos Martínez -hermano de Jorge- sale del grupo y es reemplazado por Íñigo Ayestarán en el bajo. Ese mismo año bautizaron a la banda con el nombre de Ilegales. Íñigo abandona el grupo en 1981, y entra David Alonso quien inscribe al grupo en el concurso Villa de Oviedo, el cual ganaron para así obtener el derecho a grabar dos canciones para un disco recopilatorio, pero gracias a la insistencia del público se graban tres temas: “Europa ha muerto”, “La fiesta” y “Princesa Equivocada” con los cuales inician oficialmente su trayectoria que permanece hasta la actualidad.

Conéct@te:

Instagram: @ilegalesrock

Facebook: /ilegalesrock





➡️ Recibe GRATIS la información relevante en tu correo a través de nuestro Newsletter