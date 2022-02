Caifanes regresa con el tema "Sólo eres tú"

"Somos los mismos, pero no somos los mismos, creo que todos hemos evolucionado de alguna manera, estamos con otras ideas musicales y otros sonidos porque representa lo que somos ahora", expresó Diego Herrera, co fundador de Caifanes y músico en teclados, saxofón y percusiones.

La legendaria agrupación mexicana Caifanes sorprendió a su público con el lanzamiento de un nuevo sencillo llamado "Sólo eres tú", además de anunciar su próxima gira por la República Mexicana.

"Llevamos tiempo buscando ideas y cosas, nos gustó mucho y decidimos sacarla, es una rola con mucha energía, un buen beat y estamos muy contentos porque ha tenido buena recepción con la gente".

Asimismo, la banda ha estado grabando nuevos temas, para seguir conquistando a su público. Actualmente, tienen alrededor de siete canciones en puerta, que seguro irán lanzando a lo largo del año.

"Tenemos varias canciones, y aún no sabemos qué hacer con ellas, nosotros somos de la época de sacar discos, cassettes y vinilos. Ha sido un proceso diferente, en aquellas épocas no podíamos grabar tan fácilmente, sonará raro porque hoy en día hasta con un celular puedes grabar lo que sea, pero en esas épocas no podías grabar. Han sido muchos cambios, creo que las redes han democratizado de alguna manera la posibilidad de llegar a la gente con tu música, cosa que me parece buena, pero también la posibilidad de que llegue mucha información falsa y cosas raras; todo tiene sus dos lados. Pero poco a poco nos hemos ido adaptando y estamos muy contentos con esta forma de trabajar, y por suerte los conciertos y el en vivo siguen siendo una forma muy fuerte para estar con la gente, eso nos mantiene vivos y con las ganas de hacer música porque somos músicos y de eso vivimos, eso es lo que nos llena y qué mejor para un músico, que poder ser escuchado".

Antes de este sencillo, el último tema inédito que Caifanes había lanzado fue "Heridos" en 2019, sin embargo, ya habían entrado al estudio desde tiempo atrás para intentar algo nuevo, hasta llegar a un sonido y letra, que quedara perfecto con sus ideales.

"Ya nos conocíamos y nos volvimos a reencontrar en 2011 para tocar juntos nuevamente, desde ese tiempo habíamos tenido varios intentos, nos metíamos al estudio nos gustaban las canciones pero no nos convencían y no las sacábamos al público. Y de repente, logramos que la energía se pusiera en el lugar que queríamos y logramos sacar esta rola que nos gustó, somos nuestros propios jueces y así ha funcionado la banda; las ideas que surgen en el momento y así tenemos ahora un puñado de canciones que seguro le darán otro camino a la banda".

Durante el 2021, Caifanes volvió a los escenarios tras la suspensión de conciertos por la pandemia, adaptándose a la nueva normalidad realizando auto conciertos y conciertos con palcos.

"Fue raro, fueron experiencias a las que no estamos acostumbrados, pero afortunadamente poco a poco con las medidas necesarias se han podido reactivar los conciertos, desde el año pasado hemos hecho unos 20 conciertos en Estados Unidos principalmente. Llevamos muchos años de gira, pero ahora estamos implementando cosas nuevas, que nos atraen y también al público".

El fin de semana, Caifanes inició su gira "Tour 2022" por la República Mexicana, con gran éxito, pues tanto en Guadalajara como en Ciudad de México, los boletos se agotaron.

Durante más de 30 años, Caifanes ha cautivado al público a nivel nacional e internacional, con grandes éxitos que en la actualidad continúan vigentes, por lo que han traspasado generaciones, colocándose en el gusto del público de diversas edades, pues incluso los niños asisten a sus conciertos.

"Ha sido una total sorpresa para nosotros, este fue un proyecto que nació en un cuartito de azotea, empezamos a armar rolas y se convirtió en una cosa muy grande; y ha pasado a través de las generaciones, no nos queda más que estar agradecidos, que treinta y tantos años después podamos seguir haciendo esto y seguir tocando en vivo y conectando con la gente".

Desde hace varios años, Diego Herrera radica en Morelos y a la par de Caifanes, Diego Herrera realiza diversos proyectos como músico y productor, destacando su colaboración con músicos emergentes. Y justamente hace algunos años, colaboró con la agrupación morelense Neoplen.

"Grabamos algunas canciones con Neoplen, una banda que me gusta mucho, unos carnales muy talentosos de Cuernavaca. Mientras el tiempo me lo permita, le estamos buscando por todos lados y a mí me parece importante en la medida de lo posible, apoyar a otras bandas porque este es un camino difícil. Si quieres hacer música debes hacerlo de corazón, no para pegar un hitazo, el que lo libra es el que aguanta. Hacemos música todos los días es como una necesidad y de ahí vienen las ganas de trabajar con alguna otra banda ya sea colaborando o en producción, o compartiendo el mucho o poco conocimiento que tengas. Buscar lo que te apasiona es importante para hacerlo, disfrutar y que te motive".

Sin duda, Caifanes es una de las agrupaciones de rock más importantes en México y que ha conservado su esencia desde su fundación, además de que han evolucionado con el objetivo de llegar a nuevos públicos.

Caifanes continuará su gira por México durante marzo, abril, mayo y junio, esperando sumar más fechas.

Conéct@te:

Instagram: @caifanesmex

Facebook: /CaifanesMex









➡️ Recibe GRATIS la información relevante en tu correo a través de nuestro Newsletter