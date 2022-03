Paco de María prepara su primer álbum en inglés

Paco de María es considerado como el mejor exponente mexicano del Big Band, y con una amplia y fructífera trayectoria. Este año, seguirá conquistando al público con el lanzamiento de su nuevo material discográfico, que por vez primera será totalmente en inglés. Asimismo, regresará a los escenarios este 4 de marzo con un concierto en el Lunario del Auditorio Nacional.

“Estamos muy contentos de regresar ya a la escena pública, después de un par de años de ausencia, con la situación de la pandemia; y no sólo con conciertos nuevos sino también con una nueva producción que estamos presentando durante este año”, expresó Paco de María.

Este material es un trabajo artístico en el que el intérprete sonorense reinventa, de manera única, aquellas canciones que en las décadas de los 70, 80 y 90 lo han acompañado en su vida. Aquellos clásicos internacionales del Pop y del Rock que ha reconstruido de manera magistral con el fabuloso sonido del Big Band y con el que ofrece a su público nuevas maneras de disfrutar la música.

La producción ha sido liderada por Paco de María, en su concepto y producción ejecutiva; asimismo, cuenta con los arreglos musicales de Yumar Bonachea —primer trompeta de la Big Band de Paco— realizados en colaboración con el propio intérprete quien se ha involucrado en cada detalle para ofrecer los mejores resultados.

En lo que va del año, Paco ha lanzado los temas “Creep” de Radiohead y “Wake me up before you go-go” de Wham! como primero sencillos, que formarán parte del primer EP (de dos en total) que incluirá siete canciones.

“Ya hemos presentado un par de sencillos desde enero y pronto saldrá el primer disco de dos. Estoy muy contento porque será mi primera producción completamente en inglés, es un material que grabamos con más de 65 músicos en vivo, donde vienen canciones de las décadas de los 70, 80 y 90, de Radiohead, Aerosmith, Depeche Mode, U2 y Madonna, entre otros, así como interesantes colaboraciones”.

Las cinco canciones restantes del primer disco, serán “Personal Jesus” de Depeche Mode; “I still haven’t found what I’m looking for” de U2; “For the first time” de Rod Stewart; “A little respect” de Erasure y “Virtual Insanity” de Jamiroquai. Y sin duda, la fuerza, ritmo y contenido lírico de estas canciones hacen que por sí mismas representen el legado musical de una generación hoy retomado por Paco de María para disfrute de su público. Y nos cuenta cómo fue el proceso de selección de temas, entre tantas épocas llenas de éxitos musicales.

“En esas tres décadas hubo una infinidad de grupos, cantantes y canciones; y para elegirlas principalmente, tenía que imaginarme estas canciones, con arreglos de orquesta, con mi estilo y forma de cantar y también tratar de mantener la esencia de las canciones orginales sin romperlas completamente, y creo que se logró muy bien. Son canciones del rock y del pop, géneros que no están tan casados, pero que al combinarlos los pusimos en una misma línea y se siente súper natural el disco. Creo que hemos hecho una muy buena selección de temas, pero si da para mucho, unos tres volumenes más”.

Cortesía | Paco de María

Las canciones fueron grabadas con toda la orquesta y ha funcionado muy bien, pues sin duda, el público está muy contento con lo que el artista ha presentado.

“Creo que valió mucho la pena tomar el riesgo, romper un poquito con lo que venía siendo mi carrera y están sorprendiendo estos sencillos”.

En total, serán 14 canciones en dos álbumes con versiones increíbles con orquesta, con un sonido único y una nueva propuesta, respetando la esencia de cada una de ellas.

“Sin duda ‘Creed’ es de mis favoritas y está sacada totalmente de su sonido original y la metimos en un sonido de orquesta, pero reconoces la canción con su esencia única”.

Paco de María presentará la primera parte de este proyecto, en su concierto del Lunario del Auditorio Nacional, este 4 de marzo a las 21:00 horas. Los boletos están disponibles a través de Ticketmaster.

“El lunario tiene mucha magia, es un lugar muy íntimo con una gran cercanía con el público, y además un escenario para meter a toda la orquesta, es muy centrico en la Ciudad de México, y toda la gente se puede relajar y no estar de forma tan acartonada en una butaca; ahí la gente la pasa de forma relajada y disfrutando de la música”.

Asimismo, mencionó que en este concierto, realizará homenajes a Frank Sinatra, Juan Gabriel y José José. Además, a través de sus redes sociales, el público está eligiendo mediante encuestas, aquellas canciones de sus anteriores discos que quieren escuchar.

Después de esta presentación, Paco de María presentará en abril el material restante, incluyendo un dueto con Erik Rubin y otras colaboraciones. Asimismo, continuará su gira por la República Mexicana.

Conéct@te:

Instagram: @pacodemaria

Facebook: /pacodemariaoficial









➡️ Recibe GRATIS la información relevante en tu correo a través de nuestro Newsletter