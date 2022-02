Oscar Tufic enamora con el tema “Contigo me quedo”

Oscar Tufic ha encantado al público con su concepto musical, y ahora trae a sus seguidores el nuevo sencillo “Contigo me quedo”, una canción se su autoría que habla del amor de pareja, y que escribió para un día muy importante y especial en su vida.

“Esta canción la compuse para cantarla el día de mi boda en noviembre del año pasado, nadie conocía esta canción y enfrente de todos los invitados se la dediqué a mi novia, ahora esposa Ximena. Fue increíble y la gente reaccionó muy chido…por eso decidí producirla y sacarla al aire, para que más personas puedan dedicar una canción de amor un poco diferente”, comentó Oscar Tufic.

Como parte del lanzamiento de este tema, Tufic plasmó sus ideas a través de un videoclip muy colorido, que también ha gustado mucho a su público.

"Este video describe literalmente lo que dice la canción, en la que volví a trabajar con Ziki Luna amigo que ha estado en la mayoría de la producción de mis videos. Traté de ser muy explícito porque las imágenes de la letra son muy directas. Lo quise hacer retro pero también como si se hubiera hecho en un estudio de Hollywood de esos que hacían videos en dos horas, con pantalla verde. Me inspiré en el video de 'New Light' de John Mayer, cuando lo vi me divertí mucho".

Después de “Contigo me quedo” Tufic prepara un nuevo álbum el cual será producido en su totalidad en su estudio. "Casi todo el álbum lo produje yo mismo en mi estudio. En algunas canciones colaboro con otros productores y artistas, pero esta canción en específico, la compuse y luego la produje, después Sergio Artero y Daniel Noral le metieron elementos increíbles como la bataca final, sintetizadores bien chidos y arreglitos, fue la cereza del pastel. Y al final una obra de arte mezclada por René Lugo".

Sin duda, “Contigo me quedo” ha tenido gran éxito entre el público porque es una canción de un pop fresco y divertido con toques de amor hacia lo indie, un tema perfecto para dedicar al amor de tu vida.





