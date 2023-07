Cero rencores: Taylor Swift sorprende al subir a su ex Taylor Lautner al escenario

La vida amorosa de Taylor Swift no ha sido del todo buena, pero a pesar de tener una brillante carrera musical, los medios parecen dar prioridad a los fracasos en sus relaciones, aunque no todas terminaron mal.

Durante su concierto en Kansas como parte de su Eras Tour, la cantante presentó su nueva regrabación de estudio, pero como sorpresa extra subió al escenario a uno de sus ex novios, Taylor Lautner.

El motivo fue la presentación de su video oficial del nuevo sencillo “I Can See You (Taylor’s Version)” en el que actuó Lautner junto con la actriz Joey King. Para agradecerles la intérprete de Bad Blood los invitó a su show.

Este tema pertenece a la regrabación del álbum Speak Now, publicado originalmente en 2009. Cuando Taylor perdió los derechos de sus álbumes de estudio, tuvo que regrabar todo para volverlo a sacar ahora junto con canciones inéditas.

Como en ese año (2009) Taylor Swift y Taylor Lautner tuvieron una relación sentimental, en ese álbum existen canciones dedicadas a él.

Taylor Lautner vuelve locos a los fans

La multitud enloqueció al ver a una de las ex parejas de Taylor, quien después de caminar un poco por el escenario lanzó algunas piruetas.

Este momento también estuvo marcado por las tiernas palabras que el actor de la saga de Crepúsculo lanzó para su ex pareja, quien ahora parece ser una buena amiga.

“Sólo quiero decir que yo te respeto mucho, no sólo por la cantante que eres, la autora, la intérprete, sino por el ser humano que eres. Eres agradecida, humilde, amable y me siento muy honrado de conocerte. Así que gracias por dejarme ser parte de esto”, dijo.

Los tres Taylors recrean meme de Spider-Man

Como toque final, en las reuniones que tuvieron durante la grabación del video también estuvo la actual esposa de Lautner, quien de forma irónica también se llama Taylor.

Mientras Swift y Lautner tuvieron su romance, los fans veían gracioso que ambos tuvieran el mismo nombre, así que ahora que tres Taylors se reunieron, quisieron guardar el momento con uno de los memes más icónicos.