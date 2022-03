Nicoletta Spinelli debuta con su EP "Al Amor"

La cantante y compositora de ascendencia mexicana y brasileña Nicoletta Spinelli, ha cautivado al público con el lanzamiento de su EP “Al Amor”, material que representa una ruta emocional que recorre diversos paisajes sonoros. El álbum ya está disponible en las diversas plataformas digitales.

La talentosa joven está muy contenta por su debut con este disco, que sin duda, es su carta de presentación. Y muy feliz de conectar con el público a través de su música y sus sentimientos.

“Se trata de hacerlo de corazón y es lo que hemos estado haciendo. Todo este EP salió desde mi cuarto. El poder sacarlo a la luz y que lo puedan escuchar es lo que vale para mí y la verdad es mágico. Lo que viene del corazón todo va a estar bien y será lo que Dios quiera. Yo me pongo a hacer música y a crearla; aunque haya competencia siempre va a pasar lo que tenga que pasar”, expresó Nicoletta Spinelli. Detrás de cada canción que se incluye en este álbum, las historias vibran con fuerza, esperando el momento de conectar con aquellas personas que encuentran eco en sus propias vivencias. Y es así como cada vez que una canción llega al mudo, la oportunidad de encontrarse en otro ser humano abre las puertas al entendimiento propio, sin importar las diferencias.

“Mi música habla de dejar el miedo, habla de crecer, de sanar y creo que eso aporta muchísimo a todos los seres humanos. Mi intención es esa, que quien la escuche pueda sentirse relajado en momentos difíciles, porque es muy necesario y se necesita mucho amor ahorita, más que nunca”.

Asimismo, compartió un poco del proceso de realización de este EP, el cual inició hace poco más de dos años y con la canción que da título al álbum.

“Yo tenía 17 años, cuando comencé a escribir este disco. La canción ‘Al amor’ la escribí en piano, así fue como surgió. En ese momento estaba terminando una relación y estaba dolida, temiéndole al amor y diciendo ‘ay, no me quiero enamorar’; observé eso y en vez de dejar ese miedo dentro de mi interior, lo plasmé en una canción y todo salió súper rápido y súper lindo. Yo no sabía que ese momento era el comienzo de mi carrera. ‘Al amor’ fue un regalo para mí del universo porque marcó este EP que realmente empezó por ese sencillo que salió hace cinco meses y gracias a esa canción empezamos a hacer todas las demás, ‘Florecer’, ‘Dime’ y ‘Piérdete en mí’, todas esas florecieron en el estudio por y gracias a ‘Al amor’”.

Nicoletta Spinelli tuvo muy claro el sonido y estilo que quería darle a su concepto musical, sin embargo, está abierta a otros géneros, pues también disfruta mucho de experimentar y crear nuevas cosas, a partir de su pasión por la música.

“No estoy cerrada, pero en este momento de mi vida está muy claro lo que quiero hacer con la música, que salga de mi corazón y que realmente sea como auténtico y real; eso es muy importante que lo mantenga así lo más que pueda y el mayor tiempo que pueda”.

Respecto a sus influencias musicales, Nicoletta Spinelli comentó que son Bob Dylan, The Doors y especialmente, Jim Morrison que es como su ídolo. Sin embargo, en este material no se basó en sus influencias, porque quería algo más natural y original, para cautivar al público con su propio estilo.

A través de sus redes sociales, Nicoletta Spinelli ha manifestado su apoyo a la lucha feminista, y en este mes dedicado a la mujer y a las acciones para levantar la voz por todas y parar la violencia de género, la joven busca dar un mensaje de apoyo a las mujeres con su música.

“Para mayo les tengo una sorpresa sobre este tema. Estamos haciendo unas cosas muy bonitas para todas las mujeres. Nosotras tenemos que usar nuestra voz, hablarle al mundo y comunicarnos porque al final estamos unidas y somos una. Es un tema muy delicado. Tengo una canción que es una sorpresa que trata sobre todo esto y ya quiero que la escuchen. En la industria musical solamente el 20 por ciento corresponde a las mujeres y yo creo que eso va a cambiar; ya hay más productoras, más ingenieras, más artistas mujeres y muchas cosas. Y con el acoso y todo esto debemos de pelear, pero de una manera no violenta, porque ese es un grave error. Se está malinterpretando cómo debemos de actuar tanto los hombres como las mujeres; la violencia no es la manera de resolver las cosas. Estoy muy emocionada porque la música es una muy buena manera de poder usar mi voz como la voz de muchas mujeres”.

Asimismo, Nicoletta detalló que le encantaría hacer colaboraciones con más artistas para hacer una canción con relación al 8M y que pueda ser emblemática para apoyar a las mujeres y grupos colectivos.

“Me encantaría, sería algo muy poderoso. Las mujeres somos poderosísimas y eso hay que despertarlo. Si estamos unidas y hacemos música juntas pueden explotar muchas cosas. Mi lugar en esto es poder usar mi voz, porque el poder cantar es un regalo maravilloso para mí. Hay muchas mujeres que conozco que por miedo no dicen lo que les pasó, por miedo no se lo cuentan ni siquiera a su familia y se me hace una locura que se queden calladas las cosas; claro que las entiendo y es algo que se necesita esa voz y esa unión que a lo mejor muchas mujeres no puedan usar o que no se sientan seguras de usar, entonces yo puedo aportar con mi voz”.

Entre las mujeres que le inspiran están, Björ, Frida Kahlo, Ximena Sariñana y Natalia Lafourcade a quien llamó como su ídola mexicana. Pero también recalcó que su mamá, su manager y su amiga, porque todas han sido un gran regalo en su vida.

La cantante ha sorprendido con sus cambios de look, y actualmente la vemos con el cabello en color verde aqua, algo que ha encantado a sus seguidores, pero que definitivamente tiene qué ver con su música.

“Los colores influyen muchísimo en nuestras vidas. Tenemos los cinco sentidos y los colores son la vida y lo que representa cada color es muy poderoso. Para mí el verde, es mi color favorito y es el color del amor, yo realmente me pinté el pelo aqua y se ve también azul. Me lo puse en este tono porque representa el amor, el aqua es el mar que representa soltar y la verdad es que es mi color favorito. Mis paletas de colores son desde el color aqua así en escaloncito hasta el azul y verde esmeralda. Creo que va muy bien con mi música, y van de la mano. Por ejemplo, es casi el mismo color que la portada. Y quiero comunicar que si puedo lograr que teniendo el pelo de un color a alguien le cambie la frecuencia, suena loco, pero es posible. Los colores nos pueden hacer sentir de diferentes maneras; por ejemplo, aunque el corazón es rojo, el color del amor es el verde y no el rojo. Cuando vemos la naturaleza y estamos rodeados de árboles o de palmeras, nos sentimos en paz porque eso representa el amor puro”, finalizó.









