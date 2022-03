Julieta Venegas conquista al público con "Mismo amor"

Julieta Venegas ha destacado en el mundo de la música como cantante, compositora y productora, y para seguir cautivando al público presentó el primer adelanto de su próximo álbum que estará lanzando durante este año. Se trata del sencillo "Mismo amor", el cual ya está disponible en todas las plataformas digitales y cuenta con un videoclip filmado por las creadoras Anita y Lola Piñero, cuya idea principal juega con los simbolismos para plantear un conflicto dentro de una canción.

Cabe destacar que este tema es parte de todo un proceso, que viene de la mano del cantautor y productor chileno Álex Anwandter, ex-líder de los extintos Teleradio Donoso y una de las figuras claves del pop chileno de los últimos años, y masterizado en los estudios The Mastering Palace de Nueva York por Dave Kutch (Billie Elish, The Weeknd, Karol G).

Cabe destacar que el video muestra a Julieta Venegas y a distintos bailarines escenificando una relación (de cualquier tipo) que se encuentra en la cuerda floja, acentuando una serie de contradicciones, "se dice algo pero se demuestra otra cosa, querer estar pero no saber hacerlo, algo que te impide estar con esa persona, pero la realidad es que no está funcionando. Es la tensión que puede existir, pero no es necesariamente en una relación de pareja".

"Mismo Amor" es la canción que encamina al disco, y será presentada en vivo durante su actuación en el Festival Vive Latino en México este fin de semana; así como en la serie conciertos que tendrá en España, Costa Rica, Colombia y USA, como parte de "Vernos Tour".





