Nena Guzmán vuelve a brillar en la música

La cantante Nena Guzmán retoma su carrera musical con el lanzamiento de la canción “Y ahora te vas” una nueva versión de este exitoso tema de Los Bukis, con el que busca conquistar al público y abrirse camino en México.

“Estoy muy feliz con este sencillo que representa mi regreso oficial a la música, que siempre he estado presente en redes sociales y plataformas digitales, pero ahora con una distribuidora independiente. Llevo muchos años en la lucha en este camino de la música, pero ahora marca un regreso con esta joya musical”, expresó Nena Guzmán.

La talentosa cantante menciona que cada vez que va a elegir un nuevo sencillo, y especialmente va a grabar un cover, suele apoyarse con su familia y amigos, para que le den buenas ideas.

“Mi familia siempre ha sido fan de la música y yo crecí con lo que ellos escuchaban, cuando voy a grabar un cover me acerco a ellos, para que me recomienden algo. En esta ocasión, me dijeron del tema ‘Y ahora te vas’ con un mariachi, una canción muy hermosa que me gustó mucho, que quedó muy alegre en la forma que fue producida”.

A la par de la canción, Nena lanzó el video oficial de este sencillo, que en menos de un mes ya rebasa las 30 mil reproducciones, además de tener muy buenos comentarios por parte del público.

“Todo ha sido muy orgánico y quisimos trabajarlo así. Estoy muy contenta porque he recibido comentarios muy positivos, le ha gustado mucho a la gente y eso me da emoción porque lanzar un cover siempre es difícil. También en TikTok usan mucho el audio para hacer sus videos”.

Para casi cerrar el 2023, Nena lanzará dos o tres sencillos más en próximos meses, con los que busca abrirse camino en México con presentaciones de manera constante en diversos eventos y también realizar colaboraciones musicales con otros talentos.

Nena Guzmán triunfa con su arriesgada propuesta musical y por ser una mujer decidida, audaz y muy valiente, que llegó para triunfar en los grandes escenarios con su propuesta musical muy arriesgada y controversial impregnada de su exquisita frescura de voz.

Su extenso repertorio está integrado por baladas, románticas y rancheras con su estilo característico impreso en cada una de sus interpretaciones; y sin duda, ha sido un reto muy grande ser representante del género regional mexicano que suele estar dominado por los hombres.

“Ha sido una aventura, hay muchas mujeres intentándolo y dices por qué es tan difícil, pero así nos tocó y sin embargo, poquito a poquito uno se abre camino con las personas y que en algún momento la balanza esté a la par a todos y todas, no sólo a los hombres, porque hay cientos de estilos y no hay comparación entre uno y otro y el público los respeta; así todas buscamos que la balanza se quede igual para que se disfrute del talento que hay del lado femenino y que queremos representar a las mujeres a través de la música y no nos comparen, que disfruten ese surtido de diversos géneros”.

Asimismo, menciona que en este camino debe ser muy fuerte, y vivir cosas que nunca piensas que te pasarían por ser mujer, pero todo terreno es la clave para cualquier cuestión que venga.

Nena Guzmán menciona que desde muy pequeña supo que la música era su camino, y recuerda que su mamá le decía que desde antes de empezar a hablar tarareaba las canciones que salían en la televisión.

“Siempre fui muy tímida y en la secundaria por fin me aviento a cantar con mucha pena. Y fue hasta que iba en la prepa que empecé a subir videos a Youtube y sin pensar que iba a surgir algo”.

Fue así que su proyecto empezó como un juego a través de las redes sociales, en donde subía videos donde interpretaba una diversidad de corridos. La joven jamás imagino que este medio la pusiera en el lugar preciso e indicado para cristalizar uno de sus grandes sueños que atesoraba desde niña en su corazón, ser cantante y poco a poco todo fue una realidad y hoy brilla intensamente con luz propia.

“Cuando grabé un corrido se hizo viral y lo vieron personalidades como El Komander y Gerardo Ortiz, a partir de ahí me solicitaban grabar corridos y se hizo un trabajo de cada semana; posteriormente, una compañía de Estados Unidos me firmó y ahí empezó la aventura profesional en 2012”.

A partir de ahí, se ganó el reconocimiento como la “Reina del Corrido”, caracterizándose como una de las pocas figuras femeninas que canta este polémico género, pero que disfruta mucho.

“Me gusta mucho ese estilo, es muy especial porque en ese momento fue un distintivo que me abrió muchas oportunidades y siempre lo contemplo en una o dos canciones”.

Finalmente, Nena Guzmán dijo que, a través de sus letras y canciones, busca dar una serie de mensajes a las mujeres y contribuir al empoderamiento femenino.

