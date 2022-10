Lúa Jenn cautiva al público con su flow norteño

La cantante y compositora Lúa Jenn demuestra su gran capacidad vocal con la interpretación del tema “La Tequilera”, a través de un pequeño videoclip que ha gustado mucho al público, ya que se viralizó a través de la plataforma de TikTok. Lúa ha conquistado con su potente voz y su flow norteño, género que ella misma nombró así.

“Fue algo sorpresivo e inesperado, nunca pensé que un momento íntimo que disfruté tanto, llegará a tantas y tantas personas, y que lo hayan recibido con el corazón y los brazos abiertos. Me han regalado comentarios muy lindos deseándome que sea yo la representante del regional mexicano, diciéndome que se sienten orgullosos de ser mexicanos después de escucharme, que me han motivado con sus mejores deseos de que siga haciendo música o que me digan que los inspiro a seguir sus sueños. Para mí, eso es un sueño que cumplido después de 22 años como cantante”, expresó Lúa Jenn.

Además, agregó que “La Tequilera” es una canción que le encanta y que quería cantar desde que vio la película “La Reina de la Noche”, donde cuentan la historia de Lucha Reyes.

En agradecimiento al cariño del público, la cantante grabó tres sencillos rancheros clásicos, que ya están disponibles en las distintas plataformas digitales y que han sorprendido a todo su público por la temática y su icónica y potente voz que ha cautivado al público.

Estas canciones son “La cigarra”, que es canción favorita, ya que se siente muy identificada con la letra. Y el tercer sencillo es “Deja que salga la luna”, una canción de amor muy bonita que le inspira mucho y le hace sentir enamorada.

Cabe destacar que las tres canciones se realizaron bajo el sello Jueves, primer sello de mujeres en la música en México; y ya prepara una nueva versión de “La Llorona” que lanzará en noviembre, para deleitar al público con su gran talento.

Acerca de Lúa Jenn

Inició su carrera musical en un concurso de canto escolar, el cual ganó cuando tenía solamente ocho años. Desde ahí, no dejó el camino de la música y ha pisado importantes escenarios para compartir su gran talento.

Durante su infancia formó parte de la rondalla de su colegio, y se presentaba en festivales importantes de Coahuila, su estado natal. Además de presentarse en eventos escolares, Lúa Jenn, también, compartió su talento y su enérgica voz en misas, y eventos sociales a los que el Sr. Ernesto Silva, su padre, la llevaba a cantar.

A los 18 años viajó hacia la CDMX y se estableció con el objetivo de concluir sus estudios musicales y desarrollarse profesionalmente. Después de ser vocalista de distintos proyectos musicales desde su llegada, y de haber participado en programas de TV., en 2018 decide iniciar su proyecto como solista, apostando por nuevas propuestas, y creando un nuevo género musical al cual denominó: “Flow Norteño”.

En 2019 fue seleccionada para formar parte de la 5ta generación del “Taller de autores y compositores de México”. En 2020, en medio de la pandemia mundial, crea su primer álbum discográfico “Reina del desierto” integrado por nueve sencillos inéditos que ha lanzado durante 2022.

