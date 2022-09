Lety López conquista con versión de "Más que tu amiga"

La cantante mexicana Lety López "La Reina del Mariachi", lanzó el tema "Más que tu amiga”, una versión propia de uno de los clásicos de Marco Antonio Solís, con el objetivo de que las mujeres también puedan dedicar esta gran canción. En poco tiempo, ha conquistado al público, ya que en sus redes sociales ha recibido muy buenos comentarios.

La canción “Más que tu amiga” tiene un estilo muy personal de Lety López, quien buscó darle un giro a que sonara más a mariachi con toques de flamenco, con esa alegría que caracteriza al tema original, pero que a la vez suena totalmente diferente.

“Es una canción icónica de Marco Antonio Solís, y la elegimos mi equipo y yo cuando nos sentamos a ver qué canciones podíamos seleccionar para este nuevo sencillo y al final me decidí por esta, porque es muy alegre, muy bailable y romántica; y además tenía el deseo de darle este giro, donde pudiera interpretarla una mujer, que nosotras también pudiéramos dedicarla y sobre todo contagiar al público de alegría y ponerlos a bailar después de todo lo difícil que hemos vivido en estos tiempos”, expresó Lety López.

Sin duda, “Más que tu amigo” es una de las canciones más exitosas de Marco Antonio Solís, por lo que implicó un gran desafío para Lety, por ponerle su propio estilo y, sobre todo llegar al gusto del público.

“Ha sido un reto muy grande ponerme en los zapatos de una canción como esta, y la mejor retroalimentación es la voz del público y afortunadamente, la están recibiendo con mucho cariño”.

La cantante contó que esta canción la interpretó en vivo por primera vez en el cierre de las Galas del Encuentro Internacional del Mariachi y Charrería en Jalisco, donde el lugar estaba muy lleno y la gente la disfrutó al máximo.

“Es tradición que mi papá me de la mano para subir estas escaleras hermosas y en esta tercera vez que me invitan al encuentro, repetimos la escena, me dio la bendición y me decía ‘estoy emocionadísimo, le gustó mucho a la gente’ y esa es la respuesta más linda, porque la gente se paró a bailar”.

En mayo de este año, Lety se convirtió en madre por primera vez, y después de parar un poco su carrera para disfrutar su embarazo y los primeros meses de su pequeño Darío, ahora está retomando su camino en la música.

“Mi bebé está por cumplir cuatro meses, y es mi motor para todo, y gracias a este impulso estoy retomando las actividades, porque quise tomarme un espacio para disfrutar mi embarazo y ahora estoy de regreso, en los escenarios ya me hacía falta esa conexión con el público, mirarlos a los ojos y cantarles. Voy a preparar un nuevo sencillo, y a principios de 2023 ya estaré enfocándome en otros proyectos como el teatro que también disfruto mucho”.

Triunfa nuevamente en La Academia

Lety López inició parte de su camino musical siendo parte de la tercera generación de La Academia, donde conquistó al público con su voz quedando en el cuarto lugar. En agosto pasado, durante La Academia 2022, Lety volvió a ese escenario que la vio nacer, como invitada especial para interpretar un Popurrí Ranchero, culminando entre una ola de aplausos con un público emocionado y los cuatro jueces de pie.

“Subí al escenario con todo el amor y la recepción fue increíble, ver a los cuatro críticos de pie, que son personas que admiro mucho, y ver al público contento y las reacciones en redes sociales fue algo muy especial. Es una forma de decirles aquí sigo, no me he rajado, no ha sido fácil en este género de mariachi el seguir apostando y defendiendo mi música, pero si ha sido gratificante ver la respuesta del público y es lo que me da fuerza para seguir adelante”.

Asimismo, mencionó que le da mucha ternura recordar a la Lety del pasado, con todos esos miedos e inseguridades que muchos de ellos aun los sigue trabajando para superarlos al cien por ciento, “soy una mujer mucho más fuerte que antes, y recuerdo esa niña que era como un conejito asustado, pero que a la vez enfrentó sus propios miedos y se dio cuenta de que era más fuerte de lo que pensaba. Verme en retrospectiva me trae mucha alegría al corazón”.

La Reina del Mariachi

Lety López fue coronada por Pepe Aguilar como “La Reina del Mariachi”, con la seguridad de que, con su talento, ha cumplido con este importante título, llevando la música ranchera en alto.

“La dicha de tener el título de La Reina del Mariachi, gracias a un icono de la Música Ranchera como es Pepe Aguilar, es algo que se queda en mi corazón, las enseñanzas que me dio porque aprendí mucho de verlo en las giras, de abrir sus conciertos y de palabras que siempre me regaló en aquel momento”.

Finalmente, Lety comentó que septiembre es el mes adecuado para escuchar música ranchera, pero si la podemos llevar a todo el año, mucho mejor, para que nos acordemos que tenemos una raíz muy bella y que el mariachi es de México para el mundo.

