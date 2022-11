Mariano Pizaña debuta en la música en un acto liberador

El cantante Mariano Pizaña es un claro ejemplo de que nunca es tarde para cumplir los sueños, y durante este año decidió emprender su camino en la música. Actualmente, promueve el sencillo “Hijos de Dios", en su visita a El Sol de Cuernavaca, nos contó todos los detalles de este tema y sus próximos planes.

Mariano describe su música como pop electrónico, con influencia de ritmos latinos, rock y dance en un aire muy de los noventa. Inicia su carrera musical a los 50 años de edad porque considera que es el momento de recuperar los sueños que le hacen sentir vivo.

“Retomo ese sueño que estuvo guardado por años, y que por una cosa u otra iba posponiéndose, y llegan los fabulosos 50 y después de una pandemia, me pregunto qué ha sido de mi vida y dónde están esos sueños guardados y qué he hecho con ellos. Caigo en cuenta que lo que me gusta hacer lo he hecho todo el tiempo, pero nadie sabe de eso ni lo conoce”, expresó Mariano Pizaña.

Es así como la pandemia y un montón de cosas le sacuden y le hacen reflexionar en que este era el momento ideal para luchar por su sueño, y que las cosas siempre pasan por algo.

En abril de 2022, lanza su álbum debut “Máscara” bajo el sello de Amuse, material que está integrado por una recopilación de 13 temas que compuso y grabó en los noventa y principios de los 2000, y que estuvieron guardados en un cajón, pacientemente esperando su oportunidad para ser escuchados.

“Tomar esta decisión ha sido bastante liberador, como el título del disco ‘Máscara’, ahora es decir quítatela y vuelve a ser como tú eres, haz lo que te gusta y sé feliz”.

Sobre su reciente sencillo “Dos hijos de Dios”, es una canción que habla de la atracción física y emocional de dos hombres, y nos cuenta cómo es el momento de atracción y deseo, como se entregan a su pasión y que su relación es bendecida por Dios, porque lo que más importa en la historia es que, así como cualquier pareja heterosexual es aceptada por la sociedad, y no hay mayor tema en que expresen su sexualidad, así también debe ser con las parejas homosexuales o de la comunidad LGBT+.

Esta canción, Mariano la empezó a escribir en 1998, y se convierte en una de tantas que escribía y guardaba, sin embargo, después de haber lanzado “Máscara” en abril, surge esta canción de regreso que termina de escribir dándole un nuevo toque para modernizarla.

“Principalmente decido retomar esta canción por el tema de la homofobia que se vuelve a vivir de manera sesgada, secundada y oculta, pero bastante visible y con una necesidad de hablar de la falta de respeto que tenemos entre las personas, el clima de violencia, de intolerancia y me decido a sacarla del baúl, revestirla, redecorarla, modernizarla y cantarla a la gente porque creo que es un mensaje que le tiene que llegar a la gente, de que el amor es universal en cualquiera de sus formas, y es el sentimiento más importante que tenemos los seres humanos y que nos hace más puros y bondadosos para convivir mejor como sociedad”.

En tan poco tiempo, Mariano Pizaña ha conquistado al púbico con su voz, sus letras y su música, pues afortunadamente ha tenido muy buen recibimiento por parte del público que ha disfrutado mucho del álbum y de este nuevo sencillo, siempre manifestándole su apoyo a través de redes sociales.

“Lo han recibido bien, algo que significa que el mensaje está llegando y que la gente realmente lo escucha. Nos pasó recientemente que nos presentamos en Cuautla, que dos personas se detuvieron a pensar en la canción y en la letra, y de eso se trata el ser cantante y cantautor, de dejar un mensaje por lo menos a una persona, eso me llena mucho”.

Aunque sus canciones se escribieron desde los noventa y principios de los dos mil, Mariano continúa abordando las mismas temáticas, pero con una evolución y una madurez muy notable.

“Las épocas cambian, los años se acumulan y las experiencias son muy distintas. Las canciones hablan más del Mariano de ahora, del que vive esta transformación y que quiere expresar su sexualidad, decirle al mundo lo que él siente y lo que vive con su pareja y que el amor que viven es tan puro como el que tienen todas las personas porque todos amamos”.

Menciona que al subir a un escenario siempre experimenta una serie de nervios, sobre todo porque cada público es muy diferente, pero una vez que agarra confianza, se deja ir con todo para llevarse una buena experiencia y divertirse, y por supuesto transmitir eso a las personas.

Finalmente, el cantante invitó al público a escuchar música independiente y darles la oportunidad a nuevas propuestas musicales. Asimismo, compartió que ya prepara una gira por distintas ciudades de la República Mexicana y que en enero lanzará una nueva canción para iniciar con todo el 2023.

