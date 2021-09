Luis Curiel busca hacer conciencia con sus personajes

El actor Luis Curiel está muy contento y satisfecho con sus recientes proyectos, pues tanto en la telenovela "Vencer el pasado" como en la serie de Netflix "Control Z", ha dado vida a dos personajes muy importantes, con los que busca dejar un mensaje de inclusión y respeto en la sociedad.

Después de protagonizar "Control Z", donde interpreta a Luis, un joven que sufre Bullying en la escuela, razón por la que se desencadena un fatídico suceso. Actualmente, podemos ver al actor en la telenovela "Vencer el pasado", dando vida a Rodrigo, un joven que tiene una discapacidad motriz. Esta producción se transmite de lunes a viernes a las 20:30 horas por el canal de Las Estrellas.

"Rodrigo es un chico con discapacidad motriz y estoy muy contento de poder hacerlo, porque creo que el universo de la discapacidad es muy amplio y hace falta hacer muchos esfuerzos a favor de las personas con esta condición, para que puedan ser incluidas de una forma más natural, responsable y respetuosa. México es un país con un índice importante de personas con discapacidad y a veces nosotros no somos conscientes de ello, y está padre que esta historia ponga el tema sobre la mesa y así lograr que se haga mayor conciencia", expresó Luis Curiel.

Sin duda, este personaje significó un nuevo reto en la carrera de Luis, por lo que tuvo una exhaustiva investigación y preparación, conviviendo de cerca con personas que tienen discapacidad.

"Estuve en contacto con distintas asociaciones y personas que tienen discapacidad o que tienen hijos con discapacidad, y fue desde salir a rodar con la fundación 'Vida Independiente de México', que me ayudó a adentrarme a esto, me sentaron en una silla de ruedas y fuimos a rodar por los parques y calles, mientras me iban platicando varias anécdotas. Julio que fue mi coach, me contó de su vida y fue una experiencia muy padre de acercamiento y de ver el proceso de aceptación de una persona con discapacidad, el cual es un proceso complicado con desazones, pero al final, cuando logran encontrar la motivación se vuelven una fuente de inspiración para todos. Fue algo muy padre y nutrido, porque también estuve en terapias de rehabilitación por zoom".

La productora Rosy Ocampo ha encontrado la clave del éxito en esta trilogía de "Vencer el miedo", "Vencer el desamor" y " Vencer el pasado", plasmando en cada historia aquellas problemáticas que atañen a la sociedad hoy en día.

"Ya le hacía falta a la televisión evolucionar y hablar de temas que realmente son muy importantes para ayudar a concientizar, problemáticas reales con las que el público se sienta identificado y no las historias de siempre, tan idealistas e inspiracionales, aunque también es inspiracional ver a una persona con alguna condición, que se acepta y lo ve con motivación para salir adelante. Está muy padre la visión que tiene Rosy Ocampo con estas telenovelas y se ve reflejado en el rating y la aceptación".

Gracias a estos personajes, el actor ha tenido la oportunidad de llevar importantes mensajes al televidente, cumpliendo una importante misión en su trabajo profesional.

"Como actor, no sólo debes entretener y brindar buenos momentos e historias, sino que también hay que tener un sentido social de contribución desde nuestra trinchera, que no hay que perder de vista, y me alegra tener la oportunidad a través de mis personajes, de contribuir y que el público pueda reflexionar acerca de estas temáticas. Con Luis en 'Control Z' para que tanto los hijos como los padres pongan atención al tema del Bullying y ahora con Rodrigo en 'Vencer el pasado' para esta cultura de la inclusión y valorar a las personas discapacitadas".

Sabemos que la situación de la pandemia no ha sido nada fácil, sin embargo, Luis ha tenido la fortuna de seguir trabajando y justamente contribuir con su granito de arena y talento a estas causas sociales.

