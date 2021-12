Luigi Balestra incursiona en la música regional mexicana

Después de 32 años de carrera artística Luigi Balestra, conocido como "El Miijjoo", busca consolidarse como un gran exponente de la música regional mexicana, con su primer sencillo “Pero te vas a arrepentir” el cual se desprende de su primer material discográfico llamado “Gusto Culposo” conformado por dos EP's, donde hace un tributo a grandes artistas de este género de la época de los noventa.

"Esta pandemia nos ha enseñado a reinventarnos de una u otra forma y este proyecto, lo traía desde finales de 2019 cuando decidí salir de la agrupación en la que estaba y desde ahí empezó volar en mi cabeza esta idea loca de brindar tributo al regional mexicano de la década de los noventa", expresó Luigi Balestra.

Desde temprana edad estuvo rodeado de música, y aunque en más de tres décadas ha destacado en el pop, Luigi menciona que las primeras canciones que cantó fueron de regional mexicano.

"En mis 32 años de carrera artística, la mayoría de las personas me ubica en el pop, y aunque no lo crean las primeras canciones de que me aprendí en la vida fueron de regional mexicano. Y me acuerdo mucho ese cuadro con mi papá y mi abuela tocando la guitarra y yo cantante la canción de 'Caballo prieto azabache', desde chico me gustó el regional y me escapaba al rodeo Santa Fe para ir al jaripeo y escuchar banda".

En este tiempo de pandemia, Luigi se ha reinventado y decide echar a andar al proyecto para darle vida, y afortunadamente el público lo ha recibido bastante bien.

Su carta de presentación en este proyecto es su versión del tema "Pero te vas a arrepentir" una canción de Marco Antonio Solís "El Buki" que también conocemos con la emblemática voz de José Manuel Zamacona (Los Yonic's).

"Es el estandarte de disco, una canción que me gusta mucho, y aquí es un doble homenaje porque la hemos escuchado con Marco Antonio Solís y con José Manuel Zamacona en su momento también, que desafortunadamente esta pandemia nos lo arrebato. Para mí es un honor interpretar este tema, por supuesto con todo el respeto que se merecen los autores e intérpretes".

Luigi Balestra encontró su sonido ideal sumando diferentes personalidades del medio artístico y producción musical, como lo son Irving Bouret y César Sallas (director vocal y arreglo musical), Irving Bouret (batería y percusiones), Javier Zabaleta (acordeón), Alex Abara (grabación de batería y voces), Jorge Trejo (segundo ingeniero) y Arcadio Hernández (mastering). Todo esto con el objetivo de brindar un proyecto nuevo de gran calidad.

"Mi imagen siempre había sido pop y se dio la oportunidad de hacer este proyecto, se juntaron muchos talentos, el hecho de hoy estar evolucionando e incursionando en este género, no significa que no me he preparado, la vida dio un giro muy interesante de 180 grados. Ahora vivo en Texas, Estados Unidos y acá se vive el regional mexicano de una forma muy especial. Además el hecho de convivir con artistas y conocer a muchos como Grupo Duelo, la gente de Los Tigres del Norte y Los Tucanes de Tijuana, ha sido muy enriquecedor. Al final del día siempre he dado lo mejor de mí, y algo profesional y en este camino no será la excepción, porque me fui metiendo al regional mexicano y fui encontrando el sonido ideal que queríamos entregar al público y sobre todo que fuera algo auténtico".

Luigi adelantó que ya tiene 10 canciones grabadas, entre las que podremos escuchar aquellos éxitos de Juan Gabriel, Marco Antonio Solís, Pepe Aguilar, Bobby Pulido, Bronco, Límite y Los Tigres del Norte.

"Vienen muchas sorpresas, en los noventa hubo muchos éxitos musicales del regional que quiero retomar y hacer míos, pero siempre con el respeto que se merece cada uno de los compositores".

Es así como a través de este proyecto musical "El Miijjoo" busca llevar estas canciones a las nuevas generaciones, de una forma fresca y renovada.

Luigi Balestra “El Miijjoo” cuenta con una amplia carrera artística, en la música se le recuerda como ex integrante del grupo “Tierra Cero”, con el que recorrió toda la Republica Mexicana, Centro y Sudamérica, brindando inolvidables conciertos al público.

Como actor realizó diversos papeles, dirigido por Carla Estrada, participó en la telenovela "Lazos de Amor", en "María la del Barrio" bajo la producción de Angeli Nesma y "Canción de amor" dirigida por Marco Flavio Cruz.

Asimismo, siempre se ha caracterizado por su espíritu altruista, y en 2019 creó la Fundación Luigi Balestra, con la finalidad de colaborar con la sociedad y ayudar a diferentes causas. A través de esta función, ha podido beneficiar a niños con cáncer, personas de la tercera edad, entre muchos otros con diversas acciones emprendidas para este fin.

"Siempre he buscado ayudar a las personas, cuando estuve en Tierra Cero íbamos al orfanato a jugar con los niños y a los asilos a visitar a los viejitos y acompañarlos. Cuando fue el temblor de 2017, tenía mi empresa 'Cuatro Producciones' y le dije a mis trabajadores que sacaran todo el equipo para ayudar a retirar escombros y lo que fuera necesario. Así lo hicimos y de tanto cargar me lastimé el brazo, y nunca me di cuenta, de repente seguía yendo al gimnasio y tiempo después supe que estaba a punto de perder mi brazo, yo me afecte sin querer por ayudar, y a partir de ahí me propuse hacer mi fundación para seguir ayudando desde otra forma. Cuando tú ayudas te da mucha paz y en tu alma y corazón se abre una puerta que mucha gente no conoce".

El cantante está muy feliz con este nuevo emprendimiento musical e invita al público a escucharlo y estar al pendiente de los próximos lanzamientos, pues está dispuesto a conquistarlos interpretando aquellos éxitos que seguro con el gusto culposo de muchos.

Conéct@te:

Instagram: @luigibalestra

Facebook: /ElMiijjoo









