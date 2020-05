Luego de diez años resurge Erik Rubín como solista

Después de una década de realizar diversos proyectos, el cantante y músico Erik Rubín decidió retomar su carrera como solista con una renovada propuesta musical, y hace unos días, lanzó el sencillo “Aire y Fuego”, que ha causado gran sensación entre sus seguidores.

En entrevista, nos cuenta los detalles de este nuevo lanzamiento, además de platicar sobre cómo ha llevado la cuarentena, y los próximos proyectos que vendrán, al culminar la pandemia por el Covid-19.

“Como artistas tenemos la obligación de reinventarnos con nuestra música, este tema es una fusión de ritmo, dancehall con línea de bajo de cumbia, música electrónica y algunos instrumentos orgánicos. Y con este proyecto, mi intención es conectar a un nivel internacional, porque hoy en día, la barrera del idioma se ha derribado y es así como los hispanos y latinos hemos podido conectar con otras culturas”, expresó Erik Rubín.

En menos de una semana, este tema ha tenido gran éxito, con más de 20 mil visitas en su canal de YouTube, además ha sonado en las diversas plataformas digitales tanto en México como a nivel internacional, dejando fascinados a sus seguidores por este gran regreso, que le ha permitido renacer como el ave fénix.

“Nos ha ido muy bien, tanto con los fans que ya esperaban este tema, como con el público nuevo descubre la música, por ejemplo los jóvenes que dicen quién es este cuate (risas), quizás me ubican por mi trayectoria, pero no habían escuchado alguna canción mía; sin embargo, ha sido muy positivo ver la respuesta de la gente. Y ver cómo precisamente, hoy gracias a las redes nuestro planeta está tan globalizado, me han escrito de Francia, España y Colombia, eso me da mucho gusto porque antes estaba en una disquera en la cual tenía límites de región, y me escribían para decirme que en ciertos lugares mi música no estaba disponible, pero ahora no existe esa barrera y me da mucho gusto”.

Erik ha decidido lanzar este proyecto, en estos momentos con el objetivo de aportar algo positivo para la gente, y hacer más llevadera la temporada de la cuarentena, regalando su música como un escape a todo lo que rodea esta situación.

Cortesía | Uriel Santana

“Justamente quiero darle unos momentos de felicidad a la gente, y me fascina hacer lo que hago porque es algo positivo, la música es un bálsamo, un escape y una manera sana de dejar algo positivo. Normalmente, en nuestras vidas asociamos las vivencias con música y espero poder hacerlo con esta canción y marcar a la gente para que sea parte del soundtrack de sus vidas”

Respecto a la cuarentena, Erik comenta que ha sido un momento difícil, pero ha tratado de ver el lado positivo, y además de aprovechar el tiempo para enfocarse en este proyecto musical, ha puesto su granito de arena ayudando a los que más lo necesitan en estos momentos.

“Para todos ha sido complicado, honestamente siempre trato de sacar lo positivo de las situaciones, suelo estar mucho tiempo en mi estudio acá en casa y ha sido una etapa muy productiva. Pero me ha hecho mucho ruido la parte de saber que hay gente que afuera la está pasando muy mal, y eso me ha llevado a tener iniciativas como regalar despensas y ayudar a muchos comercios a través de las redes, inclusive algunos que han cambiado su giro y se han tenido que adaptar para sobrevivir”.

Y continuando con el apoyo, se ha sumado a algunas iniciativas y próximamente tendrá un concierto en línea, y la gente podrá ganar monederos electrónicos para apoyarse en estos momentos difíciles.

“Los primeros premios serán de 3 mil pesos y habrá varias sorpresas, y es algo maravilloso que de esta manera estamos ayudando a la gente, y esa es la parte que me deja tranquilo el corazón porque estoy regresando un poquito de todo lo que me ha dado la vida y poniendo mi granito de arena. Quienes tenemos la posibilidad a nuestro alcance, hay que ayudar, creo que el pueblo de México se caracteriza por ser muy solidario y esta vez no puede ser la excepción”.

Erik cuenta con una amplia trayectoria de más de 35 años, desempeñándose principalmente en la música, pero también ha hecho un gran camino en el teatro, la televisión y el doblaje, cosechando grandes éxitos y consolidándose como un artista multidisciplinario de gran calidad a nivel internacional.

“Me siento muy afortunado, en primer lugar por hacer lo que me gusta y lo que me mueve, y poder darle alegría a la gente”.

Finalmente, Erik mencionó que seguirá lanzando sencillos cada tres meses de este nuevo proyecto, además de retomar el exitoso musical “Jesucristo Superestre

Mi idea es sacar sencillos cada tres meses y por otro lado regresar a la obra “Jesucristo Súper Estrella”, pues sin duda, ambos son proyectos muy importantes en su carrera.

Conéct@te: