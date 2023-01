Los temas que estarán en boca de todos este 2023

En el mundo del entretenimiento hay diversos temas y tendencias que marcan el inicio de este año, sobre todo en cuestión de estrenos de cine, series de televisión y programas de televisión. Así como los conciertos más esperados. A continuación te contamos sobre algunos de ellos:

Las películas más esperadas

Película: Ant-Man y la avispa: Quantumania. Dirigida por: Peyton Reed. Protagonistas: Paul Rudd, Evangeline Lilly, Jonathan Majors y Michael Douglas. Aún no se tienen muchos detalles de esta historia, pero se ha confirmado que en esta tercera entrega se volverá Reino Cuántico. Fecha de estreno: 17 de febrero de 2023.

Película: Scream 6. Dirigida por Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett. Protagonistas: Courteney Cox, Jenna Ortega, Melissa Barrera y Hayden Panettiere Esta sexta entrega presenta a los sobrevivientes de los últimos asesinatos de Ghostface, Samantha y Tara Carpenter, y los gemelos Chad y Mindy Meeks, quienes dejan atrás Woodsboro y comienzan un nuevo capítulo de sus vidas en Nueva York, para volver a estar plagados de una racha muy mala por parte de un nuevo asesino bajo la máscara de Ghostface. Fecha de estreno: 9 de marzo de 2023.

Película: Super Mario Bros. La Película. Dirigida por Aaron Horvath. Protagonistas: Chris Pratt, Charles Martinet, Anya Taylor-Joy y Charlie Day. Esta cinta es la historia de un fontanero llamado Mario, que viaja a través de un laberinto subterráneo con su hermano, Luigi, con el objetivo de salvar a una princesa capturada. Fecha de estreno: 31 de marzo de 2023

Película: La Sirenita (live action). Dirigida por Rob Marshall. Protagonistas: Halle Bailey, Melissa McCarthy y Jonah Hauer-King. Con el anhelo de conocer el mundo más allá del mar, una joven sirena llamada Ariel visita la superficie y se enamora del apuesto príncipe Eric. Ella sigue su corazón, hace un trato con la malvada bruja del mar, Úrsula, para experimentar la vida en tierra.

Película: Barbie. Dirigida por Greta Gerwig. Protagonistas: Margot Robbie y Ryan Gosling. La cinta presenta la historia de cuando Barbie es expulsada de Barbieland por no ser una muñeca de aspecto perfecto, y ella parte hacia el mundo humano para encontrar la verdadera felicidad. Fecha de estreno: 21 de julio de 2023.

Película: Oppenheimer. Dirigida por Christopher Nolan. Protagonista: Cillian Murphy. Este filme se centra en contar la historia del físico estadounidense J. Robert Oppenheimer, al frente del Laboratorio de Los Alamos y del proyecto Manhattan que desembocó en la invención de la bomba atómica. Fecha de estreno: 21 de julio de 2023.

Las series más esperadas

Durante este año también se habla de algunas de las series más esperadas a través de las distintas plataformas, que al momento de su estreno siempre están entre las tendencias en las redes sociales. Algunas son:

The last of us. Reparto: Pedro Pascal, Bella Ramsey, Ashley Johnson y Anna Torv Esta historia se sitúa 20 años después de que la civilización moderna haya sido destruida. Joel, un superviviente de carácter recio, es contratado para sacar de contrabando a Ellie, una niña de 14 años, fuera de una opresiva zona de cuarentena. Lo que comienza como un pequeño trabajo pronto se convierte en un viaje brutal y desgarrador, ya que ambos deben atravesar los EE. UU. y depender el uno del otro para sobrevivir. Plataforma: HBO Max Fecha de estreno: 16 de enero de 2023

That '90s show. Reparto: Debra Jo Rupp, Kurtwood Smith, Callie Haverda y Ashley Aufderheide. Invitados: Wilmer Valderrama, Ashton Kutcher, Topher Grace y Tommy Chong. Esta continuación de la exitosa serie That 90s Show que se desarrolla en el Point Place, Wisconsin de 1995, 15 años y medio después del año nuevo de 1979. Leia Forman, hija de Eric Forman y Donna Pinciotti, visita a sus abuelos paternos, Kitty y Red Forman, en sus vacaciones de verano y se instalará en la ciudad para generar a su propia banda de amigos. Kitty y Red estarán a cargo de otra generación de jóvenes con otras costumbres, modas e ideologías, mientras Leia y sus amigos viven sus adolescencias en los años noventa. Plataforma: Netflix Fecha de estreno: 19 de enero de 2023.

You - T4. Reparto: Penn Badgley, Tati Gabrielle, Lukas Gage, Charlotte Ritchie, Tilly Keeper, Amy-Leigh Hickman y Ed Speleers. Joe Goldberg se ha convertido en el profesor Jonathan Moore. Ahora, el misterioso protagonista trata de rehacer su vida en Londres, donde, al parecer, encontrará a su nuevo interés amoroso, pero aún es imposible saber de quién se trata. Plataforma: Netflix.

Cortesía | @Netflix

The Mandalorian - T3. Reparto: Pedro Pascal, Katee Sackhoff, Carl Weathers como Greef Karga y Amy Sedaris. Los viajes del Mandaloriano a través de la galaxia de Star Wars continúan. Quien alguna vez fuera un cazarrecompensas solitario, Din Djarin se ha reunido con Grogu. Mientras tanto, la Nueva República lucha por alejar a la galaxia de su oscura historia. El Mandaloriano se cruzará con viejos aliados y creará nuevos enemigos mientras él y Grogu continúan su viaje juntos. Plataforma: Disney+ Fecha de estreno: 1 de marzo.

Exatlón México. Uno de los programas más populares que ofrece la barra de TV Azteca. Y aunque aún continúa la emisión de la sexta temporada, el conductor Antonio Rosique ya ha anunciado que para este año se realizará la segunda emisión de la competencia All Star, donde se reunirán los mejores atletas y contendientes que han sido parte de las seis temporadas.

Aún no hay fecha establecida para disfrutar de este reality show deportivo, pero ya resuenan los nombres de los posibles competidores, y a quienes el público quiere ver de regreso a las playas del Exatlón, entre ellos, los campeones Mati Álvarez y Koke Guerrero; y Melisa Ramos, Valery Carranza, Tanya Núñez, Ramiro Garza y Keno Martell.

Asimismo, la máxima autoridad le ha hecho la invitación directa a Andrea Medina, basquetbolista que salió de la sexta temporada por lesión en la semana 11. Otros atletas de esta temporada que se perfilan para ser parte del All Star son Andrés Fierro, Liliana Hernández, Josué Menéndez, Yahel Castillo y Tzasna Carrasco.

Los conciertos más esperados

Otro de los temas en boga a inicios del 2023, es sin duda, los conciertos que se esperan para este año. Durante el 2022, se realizaron grandes espectáculos en México, y se espera que ahora no sea la excepción, pues hay conciertos de los que el público no para de hablar en redes sociales, a la espera de tener las fechas confirmadas o de qué llegue ese día.

Entre los más esperados están:

El Reencuentro de RBD: Quién no recuerda aquel emblemático himno de telenovela Y soy rebelde, cuando no sigo a los demás, la canción de la exitosa telenovela Rebelde de la agrupación RBD integrada por Anahí, Dulce María, Alfonso Herrera, Christopher Uckerman, Maite Perroni y Christian Chávez, y que causó gran sensación a nivel mundial del 2004 al 2008, con conciertos emblemáticos en México, Brasil Estados Unidos, Argentina, Serbia, Perú y España, regresa este 2023 para brindarle a su público una dosis de nostalgia y gratos recuerdos.

A finales del 2022 se anunció el regreso de RBD con grandes sorpresas, y aunque esto causó gran emoción entre su público, la tristeza les invadió también al saber que Alfonso Herrera, no estará en este esperado reencuentro, incluso en las redes sociales del conocido actor ha habido muchos cuestionamientos, reproches y por supuesto también quien lo justifica y respeta su decisión.

Aún no se tienen muchos detalles del reencuentro, pero el público ha especulado sobre una gira mundial, lo único que se sabe es que el 19 de enero, se dará a conocer la primera sorpresa.

Cortesía | @RBD

El regreso de Blink 182: A finales de 2022, la emblemática agrupación de Pop punk Blink 182 anunció su gira internacional con la alineación original Mark Hoppus, Travis Barker y el regreso de Tom DeLonge. La banda tuvo su último concierto en México en 2004, y a casi 20 años de aquel momento, el grupo volverá a tierras aztecas para brindar una serie de conciertos en Tijuana, Monterrey y Ciudad de México.

El primer concierto de la gira será el 11 de marzo en Tijuana, Baja California, después visitarán otros países en Latinoamérica para volver a México y presentarse los días 28, 29 y 31 de marzo en la Ciudad de México y el 1 de abril en Monterrey, Nuevo León.

Billie Eilish: La cantante y compositora estadounidense visitó México por primera vez en 2019 con gran éxito. Ahora, tres años después volverá con uno de los conciertos más esperados por el público, esta gira tendrá dos presentaciones, el 29 de marzo en el Foro Sol de la Ciudad de México y el 2 de abril en la Arena VFG de Guadalajara, Jalisco.

Cortesía | @Billie Eilish

The Killers: La banda de rock estadounidense integrada por Brandon Flowers, Dave Keuning, Mark Stoermer y Ronnie Vannucci Jr., visitó México en abril de 2022 y ahora vuelven con su gira Imploding The Mirage Tour; para promover su reciente material discográfico. La banda se presentará el 30 de marzo en la Arena VFG de Guadalajara, Jalisco y el 1 de abril en el Palacio de los Deportes en la Ciudad de México.

Rod Stewart en México: Este año, uno de los conciertos más esperados es el del legendario cantante británico Rod Stewart, quien volverá a México con su gira The Hits!, en la que presentará sus grandes éxitos. El concierto será el 28 de abril en el Palacio de los Deportes en la Ciudad de México.

The Weeknd: Después de cinco años sin presentarse en México, el cantante canadiense The Weeknd vuelve a tierras aztecas para presentar dos conciertos en el Foro Sol en la Ciudad de México los días 29 y 30 de septiembre, como parte de su gira internacional After Hours till dawn sataduim tour.

Sin duda, hay de todo, para todos los gustos y distintas generaciones, en los nuevos temas de conversación y tendencias durante los primeros meses de este año.







