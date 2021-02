Kid Gus conquista a su público

Con tan sólo 17 años de edad, Kid Gus se ha consolidado como el DJ mexicano más joven. Pese a su corta edad ha conquistado al público fanático del género electrónico, con su gran talento, música y mensajes positivos en cada canción.

Actualmente promociona los sencillos "Aquí se baila de to" y "Now", dos temas que suenan en las principales plataformas de música y que han sido la sensación en redes sociales.

"Estoy muy contento con el recibimiento que el público le ha dado a estas dos canciones, sobre todo en redes sociales, que suben sus videos bailando y disfrutando de ellas", expresó Kid Gus.

Su música basada principalmente en el género urbano y electrónico, está dirigida a todas las edades, pues suele darle a sus letras y a ritmos, un toque muy diferente a lo que solemos escuchar en estos géneros.

"Cada canción nace de una inspiración, no tengo como tal un día para escribir, la inspiración, ritmo o palabra aparecen en cualquier momento y a partir de ahí se crea todo. Mi música habla de la vida cotidiana, anécdotas mías o simplemente de experiencias de amigos, pero siempre trato de dar un mensaje importante, por eso están dirigidas a todo público, no hay excepciones".

Su gusto por la música inició desde muy pequeño, y en cada momento y lugar siempre demostró su talento. Tiempo después descubrió la música electrónica y decidió adentrarse a ese maravilloso mundo.

"A los ocho años vi un video de música electrónica, donde salía Steve Aoki y fue algo que me encantó y me pareció increíble. Empecé a prepararme por diferentes academias, y a los nueve o 10 años salgo como DJ profesional; a partir de ahí me empiezan a llamar para fiestas familiares o de algunos artistas hasta dar el paso a presentaciones en clubes importantes especialmente tardeadas".

Con una mezcla de aprendizaje autodidacta y su paso por algunas de las mejores academias de México, y un gusto musical que incluye géneros musicales como el house, pop, EDM o reggaeton, es cómo ha conseguido ese sello tan particular.

Posteriormente dio el paso a los grandes escenarios en los mejores festivales nacionales e internacionales.

"A los 15 años tuve mi primer festival ante más de 40 mil personas, aquella ocasión compartí con Steve Aoki y vino un tour de festivales muy importantes. Incluso estuve ya ante 100 mil personas compartiendo con importantes DJs internacionales como Dash Berlín o Deorro. Sin duda es increíble, haber compartido escenario con estos grandes exponentes, es un sueño cumplido. Por ejemplo a Steve Aoki lo admiro desde muy pequeño y tuve la oportunidad de platicar con él y que me diera algunos consejos, eso es algo que queda marcado para toda la vida".

El talentoso joven disfruta de cada momento en el escenario, y aunque esté ante la mirada de miles de personas, los nervios jamás lo traicionan.

"Se siente mucha adrenalina y emoción, el público es quien nos hace dar lo máximo de nosotros, y es algo que no se cambia por nada; es una sensación única, nunca he sentido nervios, es más la emoción y alegría de estar ante el público, pero todo eso es parte de la disciplina y de trabajar enfocándonos a lo que vamos, y el amor a la música y a mi público".

Para el 2020, Kid Gus tenía planeado una gran gira por distintos festivales alrededor del mundo, sin embargo las cosas se pasaron a raíz de la pandemia. Sin embargo, ha aprovechado el encierro para componer, producir su música y hacer promoción en México y el extranjero.

"Espero que la situación mejore pronto para retomar muchas presentaciones. A pesar de que el año pasado fue complicado, seguí creando música y tuve el tiempo exacto para hacer un álbum con colaboraciones nacionales e internacionales".

Muy pronto estrenará el primer sencillo de este material, para darles un adelanto de su nueva música.

"Con el primer sencillo pretendemos dar un mensaje muy padre de igualdad porque la música nos une y nos conecta, van a escuchar algo diferente. A medidos del año, saldrá el álbum completo con género con una colaboración con alguien muy grande del género house, estén atentos, les encantará".

Finalmente, Kid Gus dejó un importante mensaje para la gente," A quienes quieren empezar en la música o en algún otro proyecto, a veces recibimos muchos no, pero hay que seguir adelante luchando por nuestros sueños; porque los sueños se pueden lograr y los miedos se pueden vencer", finalizó.

Conéct@te:

Instagram: @kidgus2020

Facebook: /kidgus2020