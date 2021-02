Vadhir Derbez lanza Buena suerte

El actor y cantante Vadhir Derbez ha demostrado su talento nato desde muy corta edad, participando en telenovelas, películas y producciones teatrales y musicales. Ahora se ha enfocado en su carrera musical, faceta en la que el público le ha brindado su gran apoyo.

"Ha sido todo un trayecto, una aventura increíble y estoy muy feliz con el resultado y la respuesta del público", expresó Vadhir. Actualmente promueve el sencillo "Buena suerte" junto a Mario Bautista y Yera, creando una explosiva colaboración y un tema increíble que ha fascinado a sus seguidores.

"Fue una cosa de cruce de eventos, yo soy muy amigo de Mario desde hace tiempo y he visto cómo le ha ido increíble, después nos pasó lo de '¿Quién es la máscara?' donde estuvimos juntos sin saberlo, pero hubo muy buena vibra al final. Después empecé a trabajar con un equipo de management en el que él también está, y creo que la vida nos iba juntando cada vez más, entonces dijimos por qué no hacemos una rola juntos. Salió este tema y Yera estuvo trabajando en la producción del track y se unió a nosotros para cantar esa parte. Fue una decisión de unir México y Colombia para seguirle dando a la música".

El tema "Buena suerte" es del género urbano, pero con tintes bastante pop, con una letra muy limpia y un ritmo muy bailable.

"Es una canción con muy buena vibra y mucha energía, para que todo el mundo la cante y la baile, es muy limpia no tiene vulgaridades ni nada malo, por eso a la gente le ha gustado mucho".

"Buena suerte" ha causado gran sensación en redes sociales, pues en TikTok e Instagram es una de las favoritas del público. Asimismo, el videoclip oficial de este tema ha tenido gran éxito, pues en dos meses ya supera los dos millones y medio de reproducciones en YouTube.

Hace unos días, también se estrenó el video lyric de "Buena suerte" para que el público la cante y la disfrute al máximo.

"La música siempre ha sido parte de mi vida, desde 'Complices al rescate' que teníamos una banda, también fui parte de algunos musicales en México y hacía algunos covers, pero no me había atrevido a enfocarme en mi proyecto de lleno. En el momento en que empecé a sacar música, estaba muy atento en cómo reaccionaba la gente y fue maravilloso porque hubo mucho apoyo, también hay quien te tira hate, pero es algo que siempre pasará; afortunadamente son muchos más los comentarios buenos y eso me da mucha seguridad y mucha paz".

Para este año, Vadhir tendrá muchas sorpresas para sus seguidores y para seguir conquistando a otros públicos.

Además de la música, Vadhir continuará realizando contenido para su canal de YouTube, que también ha resultado un éxito, pues rápidamente llegó al millón de suscriptores y sus videos son los más esperados por los espectadores.

