Joaquina, nominada al Grammy Latino por su único EP

Con sólo 19 años, Joaquina ya ha compartido escenario con figuras internacionales como Fonseca, Greeicy, o Cali y El Dandee; incluso su voz ya conquistó al público de su natal Venezuela, así como el de Colombia.

En poco tiempo y con sólo un EP, recientemente obtuvo dos nominaciones al Grammy Latino en las categorías Mejor álbum cantautor y Mejor artista nuevo. Su secreto, asegura, es el mantenerse fiel a su persona, a lo que escribe, no dejarse llevar por modas y apostar por defender su propio estilo.

“Desde chiquita supe que quería hacer algo en la música, pero después me di cuenta que me encantaba la composición, porque me encantaba la literatura, la escritura, la poesía y mezclé eso con el amor a la música y ahí descubrí que me apasionaba escribir canciones”, afirmó en entrevista con El Sol de México.

“Es el camino que quiero transitar, mi meta siempre ha sido tener una discografía que ame, que me apasione y poder girar en el mundo, ese ha sido mi sueño, además de escribir con y para artistas que amo”, agregó.

Su talento no sólo es reconocido por otros colegas, sino también por productores, ejemplo de ello fue Julio Reyes Copello, productor ganador de un Grammy que invitó a la joven a formar parte de un programa académico musical en conjunto con el Abbey Road Institute y el proyecto Art House, donde desarrolla habilidades para la composición e interpretación.

Hace unos meses, la cantautora lanzó su EP debut titulado Los mejores años, “este material es muy especial porque relata momentos de mi adolescencia y lo agridulce que viví, todo mundo te dice que son los mejores años de tu vida y tal vez sí lo son, pero hay momentos que uno piensa que, a veces, vive cosas agridulces o son cosas que uno siente y no cuenta.

“Es un proceso personal para mí sacar este producto y que la gente lo haya recibido y se hayan sentido identificados con él, me motiva a crear otro nuevo álbum”, expresó Joaquina.

A finales de este año, comenzará a publicar adelantos de los temas de un nuevo disco, los cuales tienen referencias de sonidos de sus artistas favoritos, de quienes toma su inspiración como Rosalía, Taylor Swift, Alejandro Sanz, y Juanes, entre otros.

“La composición me sale muy natural, es algo que yo quiero compartir y, al final, es la imagen que quiero dejar yo, que soy una persona que escribe canciones de manera súper honesta y sincera”, aseguró.