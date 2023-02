Jackie Mendoza lanza el tema 'Mousetrap'

Jackie Mendoza menciona que decidió llamarle "Mousetrap" a esta canción porque pensó que era un juego de palabras relacionado con los ritmos trap, sin embargo, aquella palabra le remitió una imagen sobre cómo algunas relaciones son como laberintos y el fin de una relación es como una ratonera.

A través de su voz, Jackie crea un electro-pop fantástico e íntimo impulsado por ritmos de baile basados en el ukelele.

"Después de terminar una relación, dejé Nueva York y manejé sola por todo el país de regreso a San Diego. Pasé por Utah en medio de la noche y las estrellas eran tan brillantes y grandes que hicieron que mi tristeza se sintiera pequeña momentánea, fue algo muy reconfortante", expresó Jackie Mendoza.

El duro adiós de esta relación fue el motivo principal que la llevó a realizar esta canción, la cual se acompaña de un video musical, dirigido por Artie Tamayo, grabado en el parque de Golden Hill en San Diego y Desert View Tower en el desierto.

"Mi idea principal era que este video tuviera capas y que se sintiera orgánico y ambicioso como los que yo veía en MTV hace muchos años, y que fueron gran inspiración para dedicarme a la música".

El video inicia con un ratón animado por Karina Cervantes, el cual camina por un laberinto y busca el queso que huele en el aire. Posteriormente, pasa a una escena con Mendoza y un personaje de ratón interpretado por Laura González.

La talentosa cantante se inspiró en videos musicales de principios de los 90 como "You Oughta Know" de Alanis Morissette y Slash en la escena del desierto en "November Rain" de Guns and Roses, por lo que la vemos en el desierto dramáticamente, mientras toca el bajo junto a los molinos de viento. Finalmente, el ratón escapa del laberinto, encontrando el queso y fumando un cigarro mientras contempla la vía láctea.

Respecto al álbum "Galaxia de emociones", que estrenará próximamente, Jackie Mendoza tiene el objetivo de explorar una variedad de sentimientos como la depresión, felicidad, indignación, indiferencia, desesperanza y el amor emocionante.

Usa cada emoción como un portal para transmitir las complejidades de su experiencia como una mujer queer y mexicoamericana de primera generación que desafía y critica activamente el machismo y la cultura cristiana que la rodeó en su juventud.

"En este álbum, quiero encontrar el valor no solo para enfrentar mis emociones, sino también para compartirlas cantándolas en voz alta".

El álbum fue coescrito y coproducido por Jackie Mendoza y su frecuente colaborador Rusty Santos. Asimismo, cuenta con la contribución del productor y acordeonista ganador del Grammy, Ulises Lozano, mientras la música viaja desde reluciente indie pop hasta un acordeón electrónico norteño.

"Durante el proceso de este álbum, buscaba el poder interno para sanarme y expresar mi realidad a través de la música. Hay un sinfín de emociones, algunas de las cuales no puedo nombrar; pero la que pude ver claramente y en la que aprendí a concentrarme, es el amor. Escrito en tiempos difíciles y una pandemia, encontré amor y poder dentro de mí para crear canciones que hablan de mi verdad y vulnerabilidad, alentando a quien lo escuche a acompañarme a mirar dentro y conectarse con su propia galaxia de emociones".

Definitivamente, el álbum "Galaxia de Emociones", ha sido muy importante y sanador para Jackie, quien tiene el objetivo de apoyar a otras personas que pasan por una situación similar, y demostrar que hay poder y ternura en abrazar la plenitud de nuestro ser y no dudar de los instintos que han sido desalentados por la sociedad.





Conéct@te:

Instagram: @jackiemendozaaa

Twitter: @jackiemendoza_