Héctor Bonilla y Sofía Álvarez realizan su primer montaje vía streaming

En los 40 años de matrimonio que Héctor Bonilla y Sofía Álvarez han compartido, ninguno de los dos se imaginó que hoy estarían parados frente a una cámara que los conectaría con miles de espectadores para dar una función teatral. “Se abre esta experiencia del teatro virtual y pues vamos a entrarle, ¿no? Ahora sí que es lo que hay”, dice el actor junto a su esposa.

Este viernes 10 de julio, los actores debutarán en el teatro vía streaming con la obra Cartas marcadas. En ElVicio.com.mx la pareja realizará una de las tres presentaciones que darán los viernes a las 21:00 horas en lo que para el actor es una experiencia que difícilmente llegó a pasar por su cabeza en más 60 años de trayectoria.

“Era inimaginable. Ahora lo enfrentamos sabiendo que esto es nuevo y que va a evolucionar, que nos toca participar y entrarle de frente. Pero el teatro sigue siendo el teatro y ese lo retomaremos en un momento determinado. Esto es sólo una experiencia nueva”, comenta el protagonista de montajes como Sugar, Almacenados y 3 días en mayo.

Para la actriz Sofía Álvarez, la experiencia resulta hasta indescriptible por la rapidez en que el teatro virtual se ha desarrollado.

“Del teatro dijeron que lo iba a desaparecer el cine, no le hizo nada; que lo iba a desaparecer la televisión y tampoco. Y en cuanto se acabe esto (del coronavirus) el teatro volverá, porque sentir la presencia física de las personas es algo único", confía el también director de escena.

Para Bonilla resulta inevitable destacar que su debut en esta faceta sea con una historia que se cuenta a través de las cartas. “Paradójicamente estamos hablando de una obra que pondera lo que se perdió con el internet, todo lo que nosotros hemos escrito”, explica el actor, quien considera que ahora la tecnología ha desplazado la dedicación que implica enviar un mensaje.

“Porque cuando uno piensa en escribir una carta pondera lo que va a decir para amar u odiar a una persona, para cultivar su amistad o lo que sea. Ahora yo veo cómo crece la agilidad de los pulgares cuando se comunican por teléfono, les urge deshacerse del mensaje rápidamente”.

Cartas marcadas debutó en el escenario hace cuatro años, pero Héctor Bonilla y Sofía Álvarez han hecho proyectos juntos desde hace cuatro décadas, donde el respeto ha sido la clave para seguir compartiendo créditos.

“Hemos sido un equipo desde hace ya 40 años. Y seguimos trabajando a gusto porque hemos sabido manejar bien la dinámica, incluso cuando trabajamos con los hijos. Le hacemos como en el beisbol, cada quien juega su posición y el que es el director es el director, no importa si es la mamá, el marido o el hijo. Y es también una manera maravillosa de reconocer a su marido”, explica la cuentista y actriz.

Esta no será la única obra que Héctor Bonilla realice frente a la cámara en forma de teatro virtual. Los sábados presentará para el Foro Shakespeare el monólogo de Antón Chéjov Sobre el daño que causa el tabaco, que ha realizado desde hace 58 años. “Empecé a hacerlo a los 23. Entonces obviamente me caracterizaba como viejo y era muy satisfactorio terminar y quitarme el disfraz. Y hoy me lo quito y la gente dice ‘mira, ahí sigue el viejito’”, bromea.

El actor espera a final de mes retomar la filmación de Una Navidad no tan padre, secuela de su película Un padre no tan padre que protagonizó en 2016, y que quedó a la mitad de rodaje por la contingencia del Covid-19. El plan es estrenarla a fin de año.