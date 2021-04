Grupo B Chaos se presentará en el Hell And Heaven

La banda oriunda de Guadalajara B Chaos, presentará hoy un espectáculo virtual en vivo a través de las redes sociales del Hell And Heaven Metal Fest, en punto de las 20:00 horas. El acceso será gratuito y podes verse desde cualquier parte de México y el mundo. Con esto, el grupo se reafirma como una de las propuestas más sólidas en la escena nacional por su gran calidad musical.

"Es la nueva forma de mostrar nuestro trabajo reciente al público. Nos hacen falta los conciertos presenciales, pero este espectáculo virtual lo haremos con mucho cariño para nuestros seguidores y a la gente que se sume a disfrutar de la música. Será un show de media hora, donde vamos a deleitar al público con temas nuevos y los ya conocidos de nuestro repertorio, vamos a pasarla muy bien", expresó Jorgen, vocalista de B Chaos.

Recientemente, la agrupación estrenó el álbum "Sweet Funky Hole" el cual está integrado por ocho temas cargados de nuevas ideas y sonidos que antes no se habían explorado, al menos no en el estilo en que lo hace B Chaos. La música continua bajo el mismo estilo de Groove Metal que caracteriza a la banda, está combinada con otros géneros que han hecho suyos y que permea su música, tales como el rap, blue grass, progresivo, hard rock y balada.

"Es un disco muy diverso que tiene como característica que va en contra de los estándares de un disco de metal, ya que tiene elementos y nada comunes. Además tenemos colaboraciones muy interesantes con Juan Alcalá del Batallón de San Patricio que nos apoya en el banyo para la canción 'It’s all the same'; al El Gallero, Chema Valenzuela de El Barrio en 'Somos Chaos' y Dave Olea, un guitarrista muy conocido".

De este material se desprenden los sencillos "On the road" y “Wrong world", esta última ha inspirado un nuevo videoclip cargado de emociones que no se puede dejar de ver.

Ante un sonido combinado con otros ritmos, la agrupación ha causado gran sensación y buenas críticas entre sus seguidores.

"Realmente hemos recibido comentarios muy diversos, desde que suena a Molotov, que es un sonido distinto que ojalá no se vuelva de esa forma, que el banyo suena muy bien y fue una gran idea. Comentarios de todo tipo, pero afortunadamente ningún comentario malo".

Previo a la pandemia, en 2019 B Chaos estaba preparando el álbum "Sweet Funky Hole", pero cuando llegó la pandemia a México, tuvieron que parar y retomar meses después.

"En enero se 2020 entramos al estudio, y realmente no somos fanáticos de la televisión, entonces a través de las redes sociales veíamos algunas noticias del mundo sobre la pandemia, y ya en marzo nos dijeron, ya no pueden salir, hay una pandemia y tuvimos que parar la grabación, porque no podíamos acercarnos ni al estudio en unos meses. Realmente no fue algo perjudicial porque cuando fue posible trabajar con sana distancia, volvimos al estudio. Lo difícil fue cancelar las fechas que ya teníamos programadas para conciertos".

Conéct@te:

Instagram: @bchaos.mx

Facebook: /BChaos.mx