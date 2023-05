Grace de Gier lanza 'Your name' como adelanto de su próximo EP

La cantante colombo-holandesa Grace de Gier presentó su sencillo "Your name", primer tema de lo que será su próximo EP, el cual lanzará oficialmente el 20 de mayo.

La canción "Your name" tiene un sonido con influencias de la música de la década de los setenta, que con la suave y a la vez potente voz de Grace conjunta una mezcla perfecta para conocer más de la propuesta de esta talentosa artista.

En "Your name" Grace nos habla de cuando no podemos dejar de pensar en esa persona especial y vemos su nombre por todos lados. Asimismo, puede tener doble significado y es el querer olvidar a esa persona y tener la tortura de ver su nombre en cualquier parte. Situaciones con las que muchas personas se podrán identificar.

"Estaba escribiendo varios temas, pero ninguno me llenaba, tengo una especie de escala y debe llegar al 10 y con esas canciones apenas llegaba al seis. Un día estaba cocinando frijoles y empezó a sonar el tonito en mi cabeza, y no sé por qué razón empecé la frase 'Your name', y ahí surgió la historia, que habla de cuando uno termina con su pareja, ves el nombre en todos lados o también pasa que cuando te gusta alguien, ves su nombre en cualquier lugar", expresó Grace de Gier.

La canción de "Your name" fue producida por músicos Colombianos bajo la dirección de Edgar Grimaldos, guitarrista qué acompaña a Grace en sus shows en vivo y hace parte de la mayoría de sus canciones. Y el órgano en el que se grabó es uno de los más antiguos de Colombia, el cual es muy exclusivo y solamente pocos artistas se les permite grabar en él.

También cuenta con la participación de un gran baterista del país cafetero de nombre Alejandro Duque conocido por ser uno de los fundadores de la banda colombiana Aterciopelados.

Cortesía | Richard Lucio

Su próximo EP estará integrado por seis canciones, tres en inglés y tres en español. Y cuyos títulos son:

1.- Your name

2.- I'm not a fool

3.- You make me feel

4.- Malo

5.- Tu ausencia

6.- Aún

"Estaba hablando con un agente de Inglaterra y me dijo que le gustaba mi música porque tiene un toque muy especial, pero tienes muy pocos temas en inglés, y me dijo que de mis canciones en español los pasara a inglés, pero como que no me cuadraba esa idea, y pensamos en producir nuevas canciones. La primera idea era hacer seis canciones en inglés, pero después dije haré tres en español y tres en inglés, porque obviamente no puedo dejar mi lengua materna de un lado".

Con "Your name" Grace ha tenido una muy buena a aceptación por parte del público y confía en que el álbum completo les gustará aún más porque son canciones muy pegajosas y con un gran ritmo. El EP estará disponible a partir del 20 de mayo.

Gracias a su talento y calidad musical, Grace fue la ganadora indiscutible del premio MARA DE ORO en su natal Colombia como cantante de Rock pop del año 2022.

"Fue algo muy grande y una motivación muy bonita, no lo esperaba de verdad, ya estaba contenta con estar nominada para mí, ya era algo wow. Y después me llamaron desde Colombia para anunciarme que había ganado y me puse súper feliz, fue algo fantástico ganar un premio en tan sólo tres años de carrera".

A lo largo del año, Grace realizará una gira por Colombia y Países Bajos junto a su banda en vivo.

"Estoy muy emocionada de realizar conciertos con mi banda en vivo para que se sienta el show con esa vibra. Varias veces me han invitado a cantar con pista solamente yo, pero les digo que no porque a mí me gusta estar acompañada de mis músicos".

La cantante tiene gran inquietud por visitar México, y espera pronto hacer ese sueño realidad y llegar a tierras aztecas para deleitar al público con su música y gran talento.

"Tengo bastante gente que me sigue en México y estoy muy ansiosa y entusiasmada por ir para allá y cantarles en vivo, espero pronto sea realidad".

No le pierdas la pista a Grace de Gier, síguela en redes sociales y escucha su música, seguro te encantará su proyecto.

Conéct@te:

Instagram: @gracedegier

Facebook: /Gracedegier