Garte comparte el sencillo '¿Dónde quedó?'

La cantautora mexicana Garte estrenó recientemente la canción “¿Dónde quedó?”, tercer sencillo de su EP “Irreal”, tema que habla de una desilusión amorosa que una persona vive al sufrir el abandono de un ser querido. En su visita a El Sol de Cuernavaca, la cantante nos habla sobre este sencillo y su carrera en general.

Su EP “Irreal” consta de cuatro canciones, que en conjunto cuenta una etapa distinta de una relación amorosa de pareja que culmina en una historia fallida. La cantante ha lanzado ya tres sencillos, que son “Irreal”, “Maña” y recientemente “¿Dónde quedó?”.

“Este tercer sencillo, habla de cuando la relación terminó y mi pareja se va con alguien más, inicialmente la letra va de eso, un desamor porque desaparecen las promesas, los sueños y todo eso por alguien más”, expresó Garte.

Sin embargo, el sentido de la canción se transformó con el contexto que le dieron al videoclip oficial, que nos da muestra de una nueva perspectiva de un corazón roto. Este vídeo se estrenó el pasado 23 de octubre, a través de su canal oficial de YouTube.

“Con el concepto del video, la canción tomó otro sentido, y se volvió algo más íntimo, porque es una niña que le canta a su papá que abandona a la familia. Por lo que adquirió un sentido más profundo y quisimos aprovechar que el EP habla de esa relación de pareja y que pasamos momentos difíciles, con ese tema ahora dentro de este universo nuestra hija le canta a él que nos dejó”.

Cabe destacar que la canción “¿Dónde quedó?”, fue el primer tema que Garte compuso para este EP, y que parte de una situación muy personal, y específicamente de un sueño recurrente que tenía, por lo que fue descubriendo el sentido de este tema para sanar una situación del pasado.

“Está inspirada en mi mejor amigo, él y yo tuvimos una relación muy bonita, pienso que muy inocente, nos queríamos mucho y todo, pero al final por una u otra cosa, él empezó a andar con otra chica, y en ese triángulo amoroso fue cuando viví por primera vez esta ruptura de corazón. Y fue muy loco porque fue hace mucho tiempo, pero en el momento no me di el chance de procesarlo y me estaba acordando que fue justo en Cuernavaca donde me volví a encontrar con esa chica años después. Y a partir de eso surge esta canción, fue como una forma de abrir cosas del pasado, paro poder sanarlas, para no dejar nada ahí guardadito, y es que yo no me había dado cuenta que aún tenía el sentimiento atorado y justo a raíz de escribirla y darme el tiempo de procesar y sanar, empecé a tener este sueño donde recorría una calle en bicicleta y fue muy loco como la canción empezó a tomar otro sentido”.

Sin duda, la talentosa artista está muy contenta de compartir parte de su proceso de sanación en el concepto de este videoclip, que además ha gustado mucho al público.

“Es un video con mucho corazón y fue algo distinto a los otros, además toca un tema muy cotidiano, porque nosotros mismos o en nuestro círculo cercano seguro conocemos a alguien que sufre de la ausencia de un padre, un tema que realmente es fuerte. Muchos amigos, han llorado con el video, y les digo que esa no es mi intención, sin embargo, es lindo ver como parte de lo que ha sido para mí sanar algo, se está convirtiendo en que alguien más sienta eso”.

Hace tres años, Garte fue obligada a parar su carrera musical por problemas de salud, los cuales le afectaron en el habla y el canto. Ella pensó que jamás volvería a cantar, sin embargo, esa triste situación la llevó a profundizar y explorar en la composición. Al recuperarse, retomó su carrera y su música ha sido uno de los procesos más sanadores.

“De repente ya se ve muy lejano, creo que a veces como humanos tenemos la capacidad de olvidarnos fácilmente tanto de lo bueno como de lo malo, y justo leía una frase que tiene mucho sentido con esto, que dice ‘La mala noticia, nada es para siempre. La buena noticia, nada es para siempre’, en referencia a entender que en la vida vamos a vivir momentos así, oscuros, dolorosos y difíciles de atravesar y luego momentos muy lindos. Y hoy estoy muy feliz de presentar el fruto de algo que fue cosechado con una situación dolorosa, y recordar que en medio de todo siempre podemos seguir creando y creciendo. Hoy sólo estoy segura de que voy a disfrutar y aprovechar todo lo que puedo porque tengo esta posibilidad, esperando estar bien durante mucho tiempo”.

Finalmente, la cantante mencionó que antes de cerrar el 2023, planea realizar una presentación en vivo que prevé para finales de noviembre. Además, adelantó que el cuarto sencillo de su EP será lanzado entre enero y febrero de 2024, para culminar ese material y enfocarse en nueva música.

