Yo Soy Betty la Fea tuvo segunda parte: ¿cómo se llama y de qué trata?

‘Yo Soy Betty la Fea’ es una telenovela colombiana que se transmitió por primera vez el 25 de octubre del año 1999, desde entonces se ha convertido en una de las producciones latinoamericanas más exitosas, pues ha sido emitida en 180 países, doblada en 25 idiomas y además fue adaptada en 28 ocasiones.

En el año 2010 ganó un récord Guinnes por ser la serie más transmitida y vista en el mundo. Tiempo después, Netflix la incluyó en su catalogo y no tardó en convertirse en uno de sus proyectos mejores posicionados, ya que siempre estuvo en el top 10 de la plataforma, lugar que ocupó hasta que fue retirada el pasado 10 de julio.

Te puede interesar: "Yo Soy Betty, La Fea" sale de Netflix, aquí te decimos dónde verla

Esta novela cuenta la historia de Beatriz Pinzón, una mujer brillante que desde muy joven fue discriminada por su físico. No obstante, ella aprendió a vivir dentro de un mundo que no la toleraba por su apariencia, de esta manera es que al final logró convertirse en presidenta de ‘Ecomoda’, una compañía que al inicio no confiaba en ella.

‘ECOMODA’ LA SECUELA DE BETTY LA FEA

Luego de 335 capítulos, ‘Yo Soy Betty la Fea’ terminó el 8 de mayo del 2001, sin embargo, gracias a su buen recibimiento, la cadena RCN creó la secuela llamada ‘Ecomoda’, este proyecto se centró en el futuro de Beatriz como la nueva de líder de la empresa y su faceta como madre de una niña llamada Camila.

También, regresaron otros personajes importantes, tal es el caso de su marido y padre de su bebé, Don Armando, quien además de dedicarse a las labores del hogar, igual ayuda a su esposa dirigir la organización y las negociaciones que tienen con los corporativos de los Mendoza, Hugo Lombardi y Fashion Group.

En esta producción participa Nicolás Mora, el mejor amigo de la protagonista, al igual que sus padres y el ‘cuartel de las feas’, por otro lado, la trama toma en cuenta nuevas actuaciones con la intención de generar otro tipo de conflictos. En este caso, hay una historia principal que es nutrida a lo largo de la serie por pequeños problemas que se resuelven en cada episodio.

¿DÓNDE VER 'ECOMODA'?

Al contrario de su antecesora, esta apuesta fue mucho más corta, pues su primer capítulo se emitió el 2 de diciembre del 2001, mientras que el último salió el 31 de mayo del 2022, es decir, estuvo al aire menos de medio año.

Si te interesa ver ‘Ecomoda’, hay una manera gratuita y segura de hacerlo, ya que la página de la empresa RCN Televisión la subió a su sitio oficial, esto quiere decir que cualquier persona con acceso a internet puede verla sin pagar o preocuparse por algún virus de computadora. Para entrar directamente, copiarás y pegarás el siguiente enlace en tu buscador.

Link: https://www.canalrcn.com/ecomoda/capitulos/

¿DÓNDE VER YO SOY BETTY LA FEA?

A inicios de julio del 2022, Netflix retiró de su lista ‘Yo Soy Betty la Fea’, pero si quieres ver esta novela, todavía puedes hacerlo, incluso sin tener que pagar, hay varias opciones disponibles, a continuación, te las diremos y escogerás la que más te convenga.

La primera alternativa es a través de televisión abierta, pues la cadena nacional de TV Azteca 7 la está emitiendo en vivo a través de su canal oficial, el horario es de lunes a jueves a partir de las 21:30 horas y hasta las 22:30.

La siguiente alternativa es en el sitio web de Canal RCN, de Colombia, en esta plataforma se pueden ver los episodios divididos en dos partes. Esta opción, también se puede disfrutar mediante su canal de YouTube.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Mientras que la tercera opción se trata del portal web de NBC, sin embargo, solamente está disponible para Estados Unidos, es decir, que solo funcionará si vives en el país vecino del norte o tienes una aplicación para cambiar tu dirección IP por VPN.

Publicado originalmente en El Sol de Puebla