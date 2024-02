Diana Vanoni promete una noche especial junto a Jorge 'Coque' Muñiz

El próximo 24 de febrero a las 18:00 horas en el Teatro Ocampo de Cuernavaca, Jorge "Coque" Muñiz y Diana Vanoni prometen una noche especial al público morelense con su presentación musical.

"Estoy muy feliz de ir a Cuernavaca, de poder ver a su gente y cantarles en vivo junto a Coque Muñiz muchas canciones bellas. Será una noche llena de magia, con canciones que les harán vivir muchos momentos, viajes y recuerdos", expresó Diana Vanoni.

En esta grata bohemia musical, Diana Vanoni y Coque Muñiz presentarán un concierto que asemeja el contacto de dos amigos que están cantando en una fiesta.

"Tanto Coque como yo somos artistas que nos hemos mantenido de alguna manera actuales, y eso es muy importante para el público. Además, seguimos en un mes al que se le da una connotación de amor y que para mí significa mucho. Ojalá nos acompañen para seguir celebrando el amor y el bello sentimiento de amistad con la música".

Los boletos para este concierto tienen un costo de entre 700 y 1000 pesos de acuerdo a cada zona, y puedes adquirirlos en la plataforma de Boletia y en la taquilla del Teatro Ocampo.

Diana Vanoni promociona su música

Actualmente, Diana Vanoni promociona su sencillo "A donde vayas", tema de Marco Antonio Solís y su disco en colaboración con Los Panchos llamado "Diana Vanoni y Los Panchos", materiales ya disponibles en las diversas plataformas digitales.

También profundizó en sus inicios en la música "A los seis años, me di cuenta que quería ser artista y fue justamente con un disco de Armando Manzanero. Y surgió un deseo de conocerlo y cantar sus canciones, y la vida me lo dio, fue algo precioso compartir con él como artista y persona, porque me enseñó mucho".

Gracias a su talento Diana comenzó a presentarse en diversos espacios en su ciudad, para compartir su talento.

"Juan Torres un famoso organista, que era mi vecino, fue quien me escuchó cantar por primera vez y dijo que tenía que irme a vivir a Ciudad de México para hacer una carrera en la música, él y su esposa me apoyaron mucho".

Diana Vanoni, empresaria y cantante mexicana. / Cortesía | Diana Vanoni

Lanza línea de belleza

Además de la música, Diana Vanoni se desempeña como empresaria a través del lanzamiento de su línea exclusiva de belleza "Vanoni Beauty", que inicia con un perfume creado específicamente para mujeres dulces, románticas, elegantes y fuertes.

"Estoy feliz de comenzar con esta línea de belleza, y entrarle al tema de empresaria a lado de mi hijo, ha sido algo muy bonito, me ilusiona porque habrá varios productos como la fragancia, un gel y más, realmente estoy muy ilusionada".

