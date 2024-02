¡Virulo en Cuernavaca! Música y humor en el espacio KM 70

El cantante y humorista Alejandro García "Virulo" volverá a Cuernavaca para presentar el espectáculo "Mis canciones antes de que se me olviden" el próximo 24 de febrero a las 20:00 horas, en el espacio KM 70 ubicado en Santa María Ahuacatitlán. Los boletos ya están a la venta.

El reconocido trovador y compositor cubano-mexicano, presenta este espectáculo que surge a raíz de una lucha personal contra el tiempo, a la que "Virulo" se está enfrentando, y que mejor que hacerlo a través del humor y la música, que es lo que más disfruta hacer.

"Alzheimer, ese condenado alemán que me esconde las cosas, me roba las palabras y me confunde las direcciones, parece estar decidido ahora a quedarse con mis canciones, y no pienso permitírselo. Por suerte he encontrado en YouTube un poderoso aliado que me ayuda a reencontrarlas y a volverme a sorprender con ellas. Indudablemente, esto de pertenecer al INAPAM resulta algo muy extraño, uno sigue siendo el mismo, pero tu cuerpo, que hasta hace poco te obedecía fielmente, de repente se desentiende de ti, y empieza a caerse a pedazos, aunque hagas ejercicios. Como lamentablemente ya no puedo practicar Sumo ni levantar pesas, he decidido ejercitarme luchando contra el olvido. Dicen que 'Recordar es volver a vivir', y bueno, no estoy muy seguro... Pero olvidar si me parece una estupidez imperdonable. Por eso hoy, quiero cantarles mis canciones… Antes de que se me olviden", escribe Alejandro García "Virulo" sobre este espectáculo musical.

Los boletos para disfrutar del concierto especial "Mis canciones antes de que se me olviden" del grandioso "Virulo", tienen el siguiente costo:

Preventa: 200 pesos

Día del evento: 250 pesos

Para más información y reservar tus entradas comunícate al teléfono 777 219 1552.

Conoce sobre la trayectoria de Virulo

Virulo cuenta con una amplia trayectoria de más de 50 años, consolidando su proyecto musical mezclado con la dosis de humor, que lo ha caracterizado. Además, ha conquistado al público con su enorme talento y carisma.

Entre sus canciones más destacadas están:

"El Colibrí"

"El mole"

"Chile habanero"

"Tate sociego"

"El mundo está nuevecito"

Virulo se ha presentado en Cuernavaca desde hace más de 20 años en los mejores recintos como el Teatro Ocampo, el Jardín Borda, el Centro Cultural Teopanzolco y el Museo de la Ciudad de Cuernavaca.

No te pierdas este concierto especial, recuerda que el espacio KM 70, se ubica sobre la carretera federal de Cuernavaca a la altura del km 70.

