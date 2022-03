Daniel Riolobos III llegó a Morelos con "Caricias nuevas"

Daniel Riolobos III se presentó en Cuernavaca, para celebrar el mes del amor y la amistad, compartiendo con el público su más reciente álbum "Caricias nuevas", en el cual debuta como compositor.

"Es un disco en el que estoy incursionando en la salsa romántica, con letras de compositores reconocidos como Martín Urieta, Carlos Macías, Camilo Sexto, Juan Carlos Calderón y yo como cantautor. Son 11 temas románticos en salsa muy moderna y bonita, con la intención de que quien ya conoce a Daniel Riolobos III como un cantante que ya lleva 20 años trabajando y defendiendo la música romántica, ahora está probando suerte en este género de salsa, y que sepan que en México se hace buena salsa", expresó Daniel Riolobos III.

Afortunadamente, el cantante ha tenido gran éxito con este álbum, que ya tiene más de cinco millones de reproducciones en las plataformas digitales.

"Ha sido algo maravilloso, hemos tenido una respuesta muy buena, la pandemia no ha permitido que se promocione como quisiéramos, pero a partir de este año estaremos presentando este disco por distintas partes de México, hoy estamos en Morelos, y visitaremos otros estados como Acapulco, Veracruz y Tabasco; para después irnos a Colombia".

Daniel Riolobos III, presenta por vez primera un tema de su autoría, se trata de la canción “Lindo Corazón”, que ya se encuentra en los primeros lugares de las estaciones de radio más importantes del país.

"No me considero un compositor, pero he escrito algunas canciones, tengo alrededor de20, sobre cosas que me han sucedido. Especialmente 'Lindo corazón' se la compuse a mi primer amor, cuando pensamos que es la persona con la que estaremos toda la vida, pero por inmadurez cometemos errores y perdemos ese amor. Es una canción donde se pide perdón y también invita a la gente a valorar a aquellas personas que tiene un lindo corazón para disfrutar de un amor bonito. Estoy muy contento porque ya tiene más de 500 mil reproducciones, y he recibido muy buenos comentarios".

Daniel trae el talento y la pasión por la música en la sangre, pues es miembro de una dinastía de grandes cantantes románticos, creció con el gusto por la música, en especial la romántica.

"Vengo de una dinastía de cantantes, mi abuelo fue muy reconocido en los años setenta y mi padre también, ambos dejaron un buen legado, pero se fueron muy jóvenes. Y al crecer en un ambiente bohemio me gustó la música romántica, desde pequeño participé en conciertos, el primero fue en mi colegio con el tema 'El Breve Espacio' de Pablo Milanes, y eso me invitó a cantar de lleno y aunque tuve la ausencia de mi padre y mi abuelo que eran quienes me podían apoyar, mi mamá fue quien estuvo a mi lado, y yo solo empecé a tocar puertas y buscar oportunidades".

Asimismo agregó, "De los errores se aprende y siempre habrá puertas que se cierren y otras que se abran, de todo lo malo lo tomo como aprendizaje y me ha hecho ser una persona resiliente para poder salir adelante en esta carrera que yo elegí y que amo mucho, soy un luchador empedernido de cumplir mis sueños".

Daniel estuvo viviendo en Miami durante un año y tuvo la oportunidad de formar parte del elenco de la Telenovela “Prisionera” de Telemundo donde tuvo su primera incursión en televisión internacional como actor.

A los 20 años, empezó a estudiar actuación y conducción en el Centro de Formación Actoral (CEA) en Televisa, donde obtuvo una invitación de parte del productor Roberto Romagnolli al reality show el “Musical de los famosos” dentro del programa “Muévete” donde resultó triunfador.

En septiembre del 2010, Daniel recibió la invitación de TV Azteca para formar parte del reality show más importante de México “La Academia”, donde realizó un importante papel y resultó finalista de la misma. Uno de los premios que obtuvo fue ingresar al Centro de Formación Actoral para la Televisión (CEFAT) donde continuó preparándose como actor, conductor y locutor durante 2011.

En 2012 fue invitado al elenco del Reality show de Azteca “Soy tu doble” donde realizó un espectacular papel, dando muestra de su versatilidad y talento vocal, imitando la voz de personalidades como Juan Gabriel, Eros Rammazzoti, Paquita la del Barrio, Alejandro Fernández y José José, entre otros.

Además de la música, Daniel Riolobos III disfruta mucho la conducción, por lo que adelantó que ya prepara un programa junto a Sugey Abrego para Teleformula.

Conéct@te:

Instagram: @danielriolobos

Facebook: /danielriolobosoficial









