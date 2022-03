Stilo se prepara para volver a los escenarios 

La canción "Suerte" es el tema más reciente del rapero mexicano Stilo, que ha tenido gran éxito entre el público, pues brinda un importante mensaje con el que la gente se ha identificado. En entrevista cuenta los planes que tiene para este año.

Este lanzamiento complementa su carrera musical demostrando su talento y marcando su estilo único; con una voz grave y predominante, que se acompaña de un beat sombrío y seguido de unos acordes de guitarra para darle un toque tradicional mexicano a este nuevo sencillo.

"La gente ha recibido súper bien la canción 'Suerte', que habla sobre el hecho de que la suerte no existe, si no lo que existe es el resultado del trabajo, y del tiempo de estar buscando un sueño, de estar haciendo cosas para conseguirlo y no estar sentado esperando a que llegue el golpe de suerte. A la gente le gusta que alguien más les esté diciendo que le estamos echando ganas, que todos estamos bajo la misma misión de trabajar como locos y conseguir lo que estamos buscando", expresó Stilo.

El rapero mencionó que recientemente estuvo trabajando en Cuernavaca, y ahora se encuentra en Veracruz, preparando su próximo material discográfica y nueva música.

"Justo ahora estamos encerrados en medio de la nada junto a Taylor Díaz y Daaz haciendo música como locos. Yo tengo un disco próximo que sale aproximadamente en tres meses; Daaz y Taylor van a colaborar en varias funciones".

Asimismo, para este año, el rapero está listo para volver a los escenarios y reencontrarse con su público para seguir disfrutando de su música y rimas en vivo".

"Después de varios años que no nos estamos presentando, a mediados de este año vamos a volver a los escenarios en una gira por distintas partes de la República Mexicana. La pandemia ha sido difícil, sobre todo porque no había shows y para quienes cantamos y vivimos de eso, la pasamos mal. Pero también ayudó mucho porque nos desintoxicamos de tanto trabajo que teníamos, y nos metimos más tiempo al estudio, a grabar y componer más, gracias a este tiempo que nos regaló la pandemia, aunque fue algo obligado, pero eso es algo bueno de estos tiempos".

Paralelo a la salida de sencillos y en camino al lanzamiento de su nuevo álbum, Stilo también presenta a su público “Alcatraz” una serie de Cyphers, los cuales son una colaboración espontánea entre músicos y raperos para improvisar en público. Del cual disfrutaremos un nuevo corte en las próximas semanas. Esta seguidilla de lanzamientos se suma a la gira de shows que prepara para visitar distintas ciudades del país.

El trabajo que ha venido realizando el veracruzano a lo largo de los últimos años, lo han hecho estar en uno de los puntos cumbre dentro de su carrera musical, con un crecimiento constante en plataformas digitales, contando con actualmente más de 14 millones de reproducciones, 71.8K suscriptores en YouTube y 160K escuchas mensuales en Spotify. Además de obtener un impacto dentro de redes sociales, lo que es reflejo del esfuerzo y dedicación que Stilo ha plasmado en cada canción, con la finalidad de hacer crecer su carrera y posicionarse en la escena del Hip Hop nacional.

"Siempre he tenido muy presente que el público que me escucha es de todas las edades, me he tomado fotos con niños de 10 años, o con señores de 50 años. Yo no tengo nada en contra de quienes en su música hablan de drogas o cosas así, pero si trato de cuidar eso por mi público, siempre trato de tener canciones con una buena vibra y un mensaje bonito. Prefiero que mi música la disfruten, y que el público parezca locos cantando y bailando".

A través de su música, Stilo busca dejar importantes mensajes cada vez que es posible, para conectar de una forma increíble con sus seguidores

"Hay veces que uno se siente como medio solo, escuchas música y te das cuenta que el artista que sigues está pensando lo mismo que tú, dices ay no estoy loco. Siempre que es posible, trato de mandar un mensaje bueno", finalizó.

